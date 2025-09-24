هزم ليفانتي برباعية.. ريال مدريد يحافظ على العلامة الكاملة بالليغا (فيديو)

فاز ريال مدريد على مضيفه ليفانتي 4 / 1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 28 والأرجنتيني فرانكو ماستنانتونو في الدقيقة 38، والفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء وفي الدقيقة 66، بينما سجل هدف ليفانتي الوحيد الكاميروني إيتا إيونغ في الدقيقة 54.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجميد رصيد ليفانتي عند 4 نقاط فقط في المركز الـ16.