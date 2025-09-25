سانتوس البرازيلي يتعاقد مع نجم جزائري لمجاورة نيمار
Published On 25/9/2025
أعلن نادي سانتوس البرازيلي تعاقده مع الدولي الجزائري بلال براهيمي بعقد يمتد حتى نهاية عام 2026.
ونشر النادي البرازيلي عبر صفحته في فيسبوك، مجموعة من الصور لتقديم اللاعب للجماهير، بينما لم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة.
ويملك براهيمي 4 مباريات دولية مع المنتخب الجزائري منذ عام 2022، وكان قد لعب الموسم الماضي في صفوف نادي سانت تروند البلجيكي، بعد تجارب في الدوري الفرنسي مع أندية نيس ولو مان وأنجيه وبريست وريمس.
وفي نادي سانتوس، سيحظى بلال براهيمي، بفرصة اللعب إلى جانب النجم البرازيلي نيمار جونيور، الذي عاد إلى بلاده في يناير الماضي لارتداء قميص سانتوس.
ويحتل النادي، الذي يتخذ من مدينة ساو باولو مقراً له، المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.
