برشلونة يهزم أوفييدو بثلاثية ويشدد الخناق على ريال مدريد (فيديو)

برشلونة يواصل تضييق الخناق على الملكي المتصدر
Published On 26/9/2025
آخر تحديث: 01:44 AM (توقيت مكة)

استمر برشلونة في ملاحقة منافسه اللدود ريال مدريد في سباق المنافسة بينهما على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا ثمينا ومستحقا 3 – 1 على مضيفه ريال أوفييدو، مساء الخميس، في ختام المرحلة السادسة للمسابقة.

وتقدم أوفييدو بهدف مباغت حمل توقيع ألبرتو رينا في الدقيقة 33، قبل أن ينتفض برشلونة في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله 3 أهداف دفعة واحدة.

وأحرز إيريك غارسيا هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 56، فيما تكفل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل الهدف الثاني لفريق المدرب الألماني هانسي فليك، في الدقيقة 70 بعد دقائق من نزوله لأرض الملعب، قادما من مقاعد البدلاء.

وأطلق الأوروغواياني رونالد أراوخو رصاصة الرحمة على آمال أوفييدو في التعادل، بعدما سجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة هذا الموسم والخامس في الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد، إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف الريال (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد ريال أوفييدو، الذي تكبد خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد، عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

المصدر: الألمانية

