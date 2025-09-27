تشيلسي بعشرة لاعبين يخسر 1-3 على أرضه أمام برايتون (فيديو)

تعرَّض تشيلسي، الذي لعب بعشرة لاعبين، للخسارة 3-1 على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، بعد طرد المدافع تريفوه تشالوباه في وقت مبكر من الشوط الثاني. واستغل البديلان داني ويلبيك، الذي سجل هدفين، ومكسيم دي كويبر الفرصة على أكمل وجه.

وبدا برايتون في حالة سيئة بعد ضغط شديد تعرَّض له من تشيلسي في الشوط الأول، وهدف بضربة رأس من إنزو فرنانديز في الدقيقة 24.

لكن مجريات اللعب تحولت منذ الدقيقة 53، بعد طرد تشالوباه عقب مراجعة من حكم الفيديو المساعد بسبب ارتكابه خطأ على لاعب الوسط دييغو غوميز، الذي اعتبر أنه حرمه من فرصة تسجيل هدف.

ولم يستغل برايتون تفوقه العددي إلا في الدقيقة 77، عندما سجل مهاجم إنجلترا السابق ويلبيك (34 عاما) هدف التعادل بضربة رأس.

وسجل دي كويبر هدفا برأسه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ثم أضاف ويلبيك هدفه الثاني بعده بثماني دقائق.