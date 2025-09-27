يونايتد يخسر 3-1 أمام برنتفورد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أهدر برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد ركلة جزاء في خسارة فريقه 3-1 على ملعب برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بعدما سجل إيغور تياغو هدفين لصاحب الأرض.

وانتظر فرنانديز دقائق لتنفيذ ركلة الجزاء التي احتُسبت بعد خطأ لصالح المهاجم السابق لبرنتفورد برايان مبيومو لمحاولة إدراك التعادل، لكن تسديدته الضعيفة تصدى لها الحارس كيفن كيليهير.

وحسم برنتفورد الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما سجل ماتياس ينسن هدفا بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة سريعة.

واستمر فريق المدرب روبن أموريم في تقديم الأداء المتذبذب، إذ تأخر يونايتد بهدفين خلال أول 20 دقيقة.

وسجل تياغو الهدف الأول بتسديدة في الزاوية العليا بعد تمريرة من جوردان هندرسون في الدقيقة 8، ثم ضاعف النتيجة من مسافة قريبة بعد أن فشل الحارس ألتاي بايندير في التعامل مع تمريرة منخفضة.

وسجل المهاجم بنيامين سيسكو هدفه الأول مع يونايتد في الدقيقة 26، بعد أن تصدى الدفاع لمحاولتين له قبل أن يسدد الكرة بقوة داخل الشباك.

لكن الفريق الزائر لم يتمكن من مواصلة الزخم في الشوط الثاني ليتلقى الهزيمة الثالثة له في الدوري هذا الموسم.