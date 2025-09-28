رياضة|إسبانيا

برشلونة يستغل تعثر الريال ليعتلي صدارة الدوري الإسباني بالفوز على ريال سوسييداد (فيديو)

Published On 28/9/2025
آخر تحديث: 09:58 PM (توقيت مكة)

قدم البديل لامين يمال التمريرة الحاسمة لهدف الفوز لروبرت ليفاندوفسكي، ليقود برشلونة للفوز 2-1 على ريال سوسيداد، اليوم الأحد، ليتقدم لصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سوسيداد في الدقيقة 30 على عكس مجريات اللعب، بعدما مر أندير بارينيتشيا من المدافع كوندي وأرسل تمريرة عرضية إلى أودريوزولا غير المراقب، الذي سددها بيمناه من مدى قريب نحو الشباك.

وتعادل برشلونة بعد 12 دقيقة، عندما نفذ ماركوس راشفورد ركلة ركنية وصلت إلى كوندي داخل المنطقة، ولم يتردد المدافع الفرنسي في تحويلها بضربة رأس إلى المرمى.

وتعافى جمال من إصابة في أعلى الفخذ، ليعود للمشاركة في الدقيقة 58، وبعد أقل من دقيقة أرسل عرضية إلى ليفاندوفسكي، الذي حولها بضربة رأس لترتطم بالقائم وتدخل المرمى.

ورفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة من سبع مباريات، متقدما بنقطة واحدة على ريال مدريد.

المصدر: الألمانية

