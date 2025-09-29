الشحات يقلب الطاولة على الزمالك ويقود الأهلي للفوز في قمة الدوري المصري 2–1

بعد مباراة قوية ومثيرة، نجح الأهلي في قلب الطاولة على ضيفه الزمالك، في مواجهة القمة التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية على استاد القاهرة، مساء الاثنين، في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدَّم الزمالك بهدف من ضربة جزاء أحرزه المدافع حسام عبد المجيد في الدقيقة 32، ونجح الأهلي في إدراك التعادل بالدقيقة 71 عن طريق البديل حسين الشحات، بعد دقيقتين فقط من نزوله مكان طاهر محمد طاهر، وهو التغيير الذي قلب موازين اللقاء، إذ لم يقتصر مجهود الشحات على إحراز هدف التعادل، وإنما كان صانعا للهدف الثاني، عندما تسبب في حصول فريقه على ضربة جزاء في الدقيقة 78، تصدى لها محمود حسن تريزيغيه، وأحرز منها هدف الفوز لفريقه.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة من ثماني مباريات، وتقدَّم إلى المركز الثالث، متأخرا بفارق نقطتين فقط عن الزمالك المتصدر حاليا برصيد 17 نقطة، جمعها من اللعب 9 مباريات، حيث لعب مباراة أكثر من الأهلي.

جاءت المباراة قوية وحماسية، وكانت البداية مثيرة للغاية، حيث أهدر ناصر ماهر فرصة خطيرة للزمالك، بعدما تبادل الكرة مع آدم كايد لكنه سدد كرة منخفضة مرت بجوار القائم الأيسر.

ورد الأهلي سريعا، بضربة رأس من ياسر إبراهيم بعد ركلة ركنية نفذها أشرف بن شرقي لكنها مرت بجوار القائم. وحصل عدي الدباغ لاعب الزمالك على ركلة جزاء بعد تدخل من ياسين مرعي، نفذها عبد الله السعيد لكنها أُعيدت بعدما تصدى الحارس محمد الشناوي لها بعد دخول لاعبي الأهلي منطقة الجزاء أثناء التسديد.

ونجح حسام عبد المجيد في تسجيل الركلة المعادة، ليتقدم الزمالك في الدقيقة 32. وتلقى الزمالك ضربة قوية، بعدما غادر الدباغ الملعب بسبب الإصابة ليحل محله ناصر منسي.

وبدا أن الضربات ستتواصل، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لوجود لمسة يد على محمود بنتايك، لكنه عاد في قراره بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد قبل الاستراحة.

وأطلق المدافع عبد المجيد ضربة رأس مطلع الشوط الثاني، قبل أن يبدأ الأهلي الضغط بحثا عن هدف التعادل، لكنه انتظر حتى الدقيقة 71 عندما سجل البديل حسين الشحات هدف التعادل فور مشاركته، بعدما استقبل تمريرة من محمد شريف الذي راوغ عبد المجيد، وهيأ الكرة للشحات الذي سدد كرة غيرت اتجاهها واستقرت في شباك محمد صبحي.

واستمر تألق الشحات، وحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من بنتايك، نفذها تريزيغيه بنجاح قبل 12 دقيقة من النهاية. وتبادل الفريقان الهجمات قرب النهاية، وأطلق عمرو ناصر لاعب الزمالك ضربة رأس ارتدت من العارضة، ثم أهدر عمر كمال عبد الواحد فرصة خطيرة للأهلي من مدى قريب.