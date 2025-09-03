الأهلي المصري يعيّن مدربا مؤقتا لفريق كرة القدم

أعلن النادي الأهلي المصري، الثلاثاء، تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق الأول، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج، كما تم تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة.

وعبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أورد النادي في بيان تصريحات للمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف، قال فيها إن “الأيام الثلاثة الماضية شهدت العديد من ‏الاجتماعات والمشاورات للجنة التخطيط، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بشأن ‏تشكيل الجهاز الفني الذي سوف يتولى المسؤولية خلال المرحلة الانتقالية للفريق”.

وتابع “في ‏ضوء التصورات التي تقدم بها المدير الرياضي وناقشتها اللجنة، تقرر تعيين ‏الكابتن وليد صلاح الدين مديرا للكرة، والكابتن عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني”.

واختتم “لا تزال المشاورات قائمة بشأن اختيار باقي عناصر الجهاز الفني الذين سوف يتم الإعلان ‏عنهم لاحقا”.

والأحد الماضي، أعلن الأهلي إقالة خوسيه ريبيرو من منصب المدير الفني للأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بجميع المسابقات، فاز في واحدة وتعادل 4 مرات وخسر مباراتين، ويحتل حاليا المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري، بعد بداية مخيبة للآمال في البطولة التي يحمل لقبها، حيث جمع 5 نقاط فقط من 4 مباريات.