ناشطون يهاجمون متجر فريق برشلونة احتجاجا على صفقة مع منصة داعمة لشركات عسكرية إسرائيلية (فيديو)

شهدت مدينة برشلونة الإسبانية مظاهرة أمام المتجر الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بتواطؤ النادي مع الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقام أحد الناشطين برش واجهة متجر نادي برشلونة الرسمي بالطلاء الأحمر بسبب عقد رعاية بين النادي ومنصة سبوتيفاي الداعمة لشركات تكنولوجيا عسكرية في إسرائيل.

➡️ La plataforma ecologista Futuro Vegetal torna a atacar la ciutat de Barcelona. Acusen al Futbol Club Barcelona de ser “còmplice del genocidi” pels seus patrocinis amb Spotify i el Congo 🔗 https://t.co/y8Dys8GNem pic.twitter.com/j9IulHyVGx — ElNacional.cat (@elnacionalcat) September 2, 2025

وتم اتهام الشركة بالمساهمة في تطوير أنظمة تستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة.

وتقدر قيمة عقد الرعاية بين النادي الكتالوني ومنصة سبوتيفاي بـ700 مليون يورو.

وأكدوا الناشطون أن ارتباط برشلونة بشركة بهذا الحجم يجعل النادي “شريكًا غير مباشر” في مأساة إنسانية، وهو ما أثار غضبًا واسعًا بين قطاعات من مشجعيه حول العالم.

وطالبت الجماهير بوضوح أكبر من الإدارة، معتبرة أن “الصمت يساوي التواطؤ”، وأن نادي بحجم برشلونة يجب أن يتخذ موقفًا واضحًا في القضايا الإنسانية الكبرى.