ناشطون يهاجمون متجر فريق برشلونة احتجاجا على صفقة مع منصة داعمة لشركات عسكرية إسرائيلية (فيديو)

نشطاء يهاجمون متجر برشلونة احتجاجا على صفقة مع إسرائيل
Published On 3/9/2025
آخر تحديث: 02:34 PM (توقيت مكة)

شهدت مدينة برشلونة الإسبانية مظاهرة أمام المتجر الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بتواطؤ النادي مع الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقام أحد الناشطين برش واجهة متجر نادي برشلونة الرسمي بالطلاء الأحمر بسبب عقد رعاية بين النادي ومنصة سبوتيفاي الداعمة لشركات تكنولوجيا عسكرية في إسرائيل.

وتم اتهام الشركة بالمساهمة في تطوير أنظمة تستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة.

وتقدر قيمة عقد الرعاية بين النادي الكتالوني ومنصة سبوتيفاي بـ700 مليون يورو.

وأكدوا الناشطون أن ارتباط برشلونة بشركة بهذا الحجم يجعل النادي “شريكًا غير مباشر” في مأساة إنسانية، وهو ما أثار غضبًا واسعًا بين قطاعات من مشجعيه حول العالم.

وطالبت الجماهير بوضوح أكبر من الإدارة، معتبرة أن “الصمت يساوي التواطؤ”، وأن نادي بحجم برشلونة يجب أن يتخذ موقفًا واضحًا في القضايا الإنسانية الكبرى.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسبانية

