الشارقة يفرض التعادل على السد في دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

حرم الشارقة الإماراتي مضيفه السد القطري من تحقيق انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وفرض عليه التعادل 1-1، اليوم الثلاثاء، في استاد جاسم بن حمد ضمن الجولة الثانية من مباريات مرحلة الدوري.

ورفع الشارقة رصيده إلى أربع نقاط، إذ كان قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز 4-3 على الغرافة القطري، بينما حصد السد ثاني نقطة له في البطولة حيث كانت مباراته الأولى قد انتهت بالتعادل 1-1 مع الشرطة العراقي.

وتقدَّم السد في الدقيقة 18 عن طريق أكرم عفيف الذي انطلق على الجهة اليسرى ثم راوغ الدفاع، وسدد كرة مباغته قوية من حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في زاوية ضيقة على يمين الحارس درويش محمد.

وكاد الشارقة يتعادل في الدقيقة 21 عبر ركلة جزاء سددها البرازيلي كايو لوكاس، لكن مشعل برشم حارس السد تصدى للكرة ببراعة.

وضاعت فرصة ثمينة على السد في الشوط الثاني، إذ تلقى رافا موخيكا عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65، وسدد مباشرة لكن الحارس تصدى للكرة على مرتين.

وأدرك الشارقة التعادل في الدقيقة 73، عندما أخفق دفاع السد في تشتيت الكرة من منطقة الجزاء بالشكل المطلوب، لتصل إلى عادل تاعرابت الذي مررها إلى كايو ليوجهها إلى داخل الشباك بلمسة مهارية.