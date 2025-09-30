فيفا يكشف عن 3 تمائم “مذهلة” لأول نسخة تستضيفها ثلاث دول في تاريخ كأس العالم (شاهد)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” (FIFA) عن التمائم الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، وهي أول نسخة في تاريخ المونديال تقام في 3 دول هي: كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

التمائم الجديدة هي (Maple) الموظ الكندي، و(Zayu) النمر المكسيكي، و(Clutch) النسر الأمريكي وقد صُممت بعناية لتجسد التنوع الثقافي الغني والروح الوطنية في البلدان الثلاثة، ولتعكس القيم التي تمثلها كرة القدم من وحدة وشغف واحتفال بالحياة.

🤩 إليكم التمائم الرسمية الثلاث لكأس العالم 2026 FIFA 🏆 🌎 ستُمثل الدول المضيفة الثلاث: الموظ 𝐌𝐚𝐩𝐥𝐞™ (كندا 🇨🇦)، والنسر الأمريكي Clutch™ (الولايات المتحدة 🇺🇸)، والجغور 𝐙𝐚𝐲𝐮™ (المكسيك 🇲🇽). 🙌 🫎🐆🦅 🙌 — FIFA – عربي (@fifacom_ar) September 26, 2025

ستأسر قلوب الجماهير

وقد عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن فخره بالتمائم الجديدة قائلا “لقد اتسعت أسرة بطولة 2026 وازدادت رونقا وجمالا من خلال Maple وZayu وClutch، فهي تعكس روح البهجة والتآخي شأنها شأن البطولة نفسها”.

وأضاف “التمائم ستلعب دورا محوريا في الأجواء الترفيهية، إذ ستظهر على قمصان الأطفال، وتتألق في ألعاب الفيديو، وتشارك في الفعاليات التفاعلية، ما يجعلها جزءا أساسيا من تجربة المشجعين”.

Eis as mascotes do Mundial 2026 🌎 Maple é um alce e representa o Canadá, Zayu é um jaguar e representa o México, Clutch é uma águia e representa os EUA pic.twitter.com/tsoB2tVNsY — B24 (@B24PT) September 25, 2025

حضور في الملاعب والألعاب الرقمية

وفي سابقة تاريخية، ستكون هذه التمائم أول شخصيات تتنافس في ألعاب الفيديو الرسمية لبطولات الفيفا، وستظهر ضمن لعبة أبطال الفيفا (FIFA Heroes) المرتقب إطلاقها عام 2026 بالتعاون مع شركتي (ENVER) و(Solace)، حيث سيتمكن اللاعبون من تشكيل فرق تضم التمائم إلى جانب أساطير كرة القدم وشخصيات خيالية شهيرة.

Estas son las mascotas para el Mundial 2026. Maple, un alce canadiense, Zayu, un jaguar representando a México, y Clutch, un águila a nombre de EUA. ¿Opiniones? pic.twitter.com/wsnOZ3NWrA — Alberto Lati (@albertolati) September 25, 2025

شخصيات تحمل رسائل

الموظ الكندي:

Maple هوموظٌ (أحد أنواع الأيائل) يحب التجوال عبر مختلف المقاطعات والأقاليم الكندية، كما يعشق التواصل مع الناس والاحتفاء بالثقافة الغنية للبلاد.

كما أنه مولع بالفن الراقي الذي يضفي رونقاً وبهجة على شوارع المدن، فضلاً عن تعلُّقه بالموسيقى وشغفه بحراسة المرمى، وهو الذي يتميز بالإبداع والصمود والمهارات الفردية المبهرة.

وبفضل براعته في التصديات الأسطورة وقلبه الذي ينبض بالقوة وروح القيادة، يجمع Maple بين سحر القصص اللامتناهية والذوق الكروي الفريد.

النمر المكسيكي:

Zayu هو نمر ينحدر من أدغال جنوب المكسيك، فيُجسد ما تزخر به البلاد من تراث غني وروح نابضة بالحياة، علما أن اسمه مستوحى من مظاهر الوحدة والقوة والبهجة، وهو الذي يتحول على أرضية الملعب إلى مهاجم شرس يرعب المدافعين ببراعته الاستثنائية وخفة حركته المذهلة.

أما خارج الملعب، فإنه يحتفي بالثقافة المكسيكية من خلال أداء مختلف رقصاته وتذوق أشهى أطباقها وإحياء أشهر تقاليدها، مساهماً بذلك في توحيد الناس بكل شغف وفخر واعتزاز.

النسر الأصلع الأمريكي

Clutch هو نسر أمريكي يشتهر بتعطُّشه للمغامرة، حيث يُحلِّق في جميع أنحاء الولايات المتحدة ويحتفي بكل ثقافة من الثقافات المحلية، كما يستمتع بكل لعبة ولحظة بفضول وتفاؤل لا محدودَين.

ذلك أنه لا يهاب شيئاً عندما يكون داخل الملعب أو حتى خارجه، حيث يمتلك مقومات القائد، وهو الذي يحفز زملاءه ويرفع من معنوياتهم ويحول كل تحدٍّ إلى فرصة للارتقاء إلى مستوى أعلى، مسلحاً بروحه الاجتماعية وشغفه بالرياضة، مما يجعل منه لاعب خط وسط مميَّز، حيث يوحد الناس أينما حل وارتحل، مؤكداً أن أبطال الطيران الحقيقيين هم من تُحركهم روح الهدف والشغف والاستمتاع باللعب.

منتجات وتسويق عالمي

وأكد الفيفا أن التمائم ستدخل ضمن برنامج ترخيص واسع النطاق تحت مظلة FIFAe، وستكون حاضرة على قمصان ومنتجات تذكارية متاحة للجماهير في مختلف أنحاء العالم.

كما ستجوب التمائم الدول المستضيفة لتتفاعل مباشرة مع المشجعين، وتساهم في خلق أجواء احتفالية خلال البطولة التي ستشهد مشاركة قياسية من 48 منتخباً بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026.