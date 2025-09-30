رياضة

فيفا يكشف عن 3 تمائم “مذهلة” لأول نسخة تستضيفها ثلاث دول في تاريخ كأس العالم (شاهد)

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 27: (L-R) Maple the Moose, Zayu the Jaguar, Gianni Infantino and Clutch the Bald Eagle attend the 2025 Global Citizen Festival at Central Park on September 27, 2025 in New York City. Rob Kim/Getty Images for Global Citizen/AFP (Photo by ROB KIM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
من اليسار إلى اليمين: حيوان الأيل الكندي "ميبيل"، وحيوان النمر الأمريكي "زاياو"، وجياني إنفانتينو، ونسر أمريكي "كلاتش" (الفرنسية)
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” (FIFA) عن التمائم الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، وهي أول نسخة في تاريخ المونديال تقام في 3 دول هي: كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

التمائم الجديدة هي (Maple) الموظ الكندي، و(Zayu) النمر المكسيكي، و(Clutch) النسر الأمريكي وقد صُممت بعناية لتجسد التنوع الثقافي الغني والروح الوطنية في البلدان الثلاثة، ولتعكس القيم التي تمثلها كرة القدم من وحدة وشغف واحتفال بالحياة.

ستأسر قلوب الجماهير

وقد عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن فخره بالتمائم الجديدة قائلا “لقد اتسعت أسرة بطولة 2026 وازدادت رونقا وجمالا من خلال Maple وZayu  وClutch، فهي تعكس روح البهجة والتآخي شأنها شأن البطولة نفسها”.

وأضاف “التمائم ستلعب دورا محوريا في الأجواء الترفيهية، إذ ستظهر على قمصان الأطفال، وتتألق في ألعاب الفيديو، وتشارك في الفعاليات التفاعلية، ما يجعلها جزءا أساسيا من تجربة المشجعين”.

حضور في الملاعب والألعاب الرقمية

وفي سابقة تاريخية، ستكون هذه التمائم أول شخصيات تتنافس في ألعاب الفيديو الرسمية لبطولات الفيفا، وستظهر ضمن لعبة أبطال الفيفا (FIFA Heroes) المرتقب إطلاقها عام 2026 بالتعاون مع شركتي (ENVER) و(Solace)، حيث سيتمكن اللاعبون من تشكيل فرق تضم التمائم إلى جانب أساطير كرة القدم وشخصيات خيالية شهيرة.

شخصيات تحمل رسائل

الموظ الكندي:

Maple هوموظٌ (أحد أنواع الأيائل) يحب التجوال عبر مختلف المقاطعات والأقاليم الكندية، كما يعشق التواصل مع الناس والاحتفاء بالثقافة الغنية للبلاد.

كما أنه مولع بالفن الراقي الذي يضفي رونقاً وبهجة على شوارع المدن، فضلاً عن تعلُّقه بالموسيقى وشغفه بحراسة المرمى، وهو الذي يتميز بالإبداع والصمود والمهارات الفردية المبهرة.

وبفضل براعته في التصديات الأسطورة وقلبه الذي ينبض بالقوة وروح القيادة، يجمع Maple بين سحر القصص اللامتناهية والذوق الكروي الفريد.

الموظ الكندي تميمة كأس العالم 2026
الموظ الكندي تميمة كأس العالم 2026 (الفيفا)

 

النمر المكسيكي:

Zayu هو نمر ينحدر من أدغال جنوب المكسيك، فيُجسد ما تزخر به البلاد من تراث غني وروح نابضة بالحياة، علما أن اسمه مستوحى من مظاهر الوحدة والقوة والبهجة، وهو الذي يتحول على أرضية الملعب إلى مهاجم شرس يرعب المدافعين ببراعته الاستثنائية وخفة حركته المذهلة.

أما خارج الملعب، فإنه يحتفي بالثقافة المكسيكية من خلال أداء مختلف رقصاته وتذوق أشهى أطباقها وإحياء أشهر تقاليدها، مساهماً بذلك في توحيد الناس بكل شغف وفخر واعتزاز.

النمر المكسيكي أحد تمائم كأس العالم 2026
النمر المكسيكي أحد تمائم كأس العالم 2026 (الفيفا)

النسر الأصلع الأمريكي

Clutch هو نسر أمريكي يشتهر بتعطُّشه للمغامرة، حيث يُحلِّق في جميع أنحاء الولايات المتحدة ويحتفي بكل ثقافة من الثقافات المحلية، كما يستمتع بكل لعبة ولحظة بفضول وتفاؤل لا محدودَين.

ذلك أنه لا يهاب شيئاً عندما يكون داخل الملعب أو حتى خارجه، حيث يمتلك مقومات القائد، وهو الذي يحفز زملاءه ويرفع من معنوياتهم ويحول كل تحدٍّ إلى فرصة للارتقاء إلى مستوى أعلى، مسلحاً بروحه الاجتماعية وشغفه بالرياضة، مما يجعل منه لاعب خط وسط مميَّز، حيث يوحد الناس أينما حل وارتحل، مؤكداً أن أبطال الطيران الحقيقيين هم من تُحركهم روح الهدف والشغف والاستمتاع باللعب.

النسر الأصلع الأمريكي أحد تمائم كأس العالم 2026
النسر الأصلع الأمريكي أحد تمائم كأس العالم 2026 (الفيفا)

منتجات وتسويق عالمي

وأكد الفيفا أن التمائم ستدخل ضمن برنامج ترخيص واسع النطاق تحت مظلة FIFAe، وستكون حاضرة على قمصان ومنتجات تذكارية متاحة للجماهير في مختلف أنحاء العالم.

كما ستجوب التمائم الدول المستضيفة لتتفاعل مباشرة مع المشجعين، وتساهم في خلق أجواء احتفالية خلال البطولة التي ستشهد مشاركة قياسية من 48 منتخباً بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026.

