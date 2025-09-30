شاهد: ثلاثية مبابي تقود ريال مدريد للفوز 5-صفر على كيرات بدوري الأبطال

سجل كيليان مبابي ثلاثية قاد بها ريال مدريد لفوز ساحق 5-صفر، اليوم الثلاثاء، على مضيفه كيرات من قازاخستان الذي يشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستعاد ريال، الذي يدربه تشابي ألونسو، توازنه بعد الهزيمة الثقيلة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت الماضي في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وافتتح المهاجم الفرنسي مبابي التسجيل في الدقيقة 24 بهدف من ركلة جزاء، ثم عزز تقدُّم الفريق بالهدف الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة في وقت مبكر من الشوط الثاني.

بعدها أكمل مبابي ثلاثيته في الدقيقة 74 إثر تسديدة من حدود منطقة الجزاء أسكن بها الكرة في الزاوية العليا من الشباك.

وأضاف إدواردو كامافينغا الهدف الرابع لريال، ثم اختتم إبراهيم دياز التسجيل بالهدف الخامس في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.