طرح تذاكر بطولة كأس العرب في قطر

يرتفع مستوى الإثارة في الدول العربية مع قرب انطلاق أهم بطولة إقليمية لمنتخباتها، فقد أصبح بإمكان الجماهير شراء تذاكر مباريات النسخة المقبلة من كأس العرب “فيفا قطر 2025″، التي تشهد مشاركة 23 منتخبا، منها 11 منضوية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى قطر المستضيفة.

وبموجب القرعة النهائية التي جرت في شهر مايو/أيار، ستقام مباريات المرحلة التأهيلية يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني، لتحديد هوية المنتخبات المتبقية التي ستخوض المرحلة النهائية.

وتنطلق منافسات المرحلة النهائية في 1 ديسمبر/كانون الأول في استاد أحمد بن علي، عندما يواجه المنتخب التونسي إما نظيره السوري أو منتخب جنوب السودان في الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، قبل أن يستهل العنابي صاحب الأرض والضيافة مشواره في ملعب البيت في السابعة والنصف بالتوقيت المحلي أمام الفائز من مواجهة فلسطين وليبيا.

بينما تشهد المجموعة الرابعة دفاع المنتخب الجزائري عن اللقب الذي تُوّج به في النسخة السابقة عام 2021، عندما تغلَّب في الوقت الإضافي على نظيره التونسي بهدفين دون رد أمام أكثر من 60 ألف متفرج.

وقد حققت النسخة السابقة من البطولة نجاحا منقطع النظير، إذ حصلت الجماهير على أكثر من 600 ألف تذكرة، بينما تابع منافساتها 272 مليون متفرج عبر التغطية التلفزيونية في العالم.

وتتوفر تذاكر بأسعار ميسَّرة، إذ لا يزيد سعر تذاكر الفئة الثالثة على 25 ريالا قطريا، كما يتاح أمام عشاق كرة القدم حزم “متابعة منتخبي المفضل (Follow my team)” التي تشمل كل مباريات منتخب معيَّن خلال مرحلة المجموعات.