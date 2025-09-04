تركيا تستهل مشوارها في تصفيات المونديال بالفوز على جورجيا (فيديو)

استهل المنتخب التركي مشواره في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، بالفوز على مضيفه منتخب جورجيا (3-2)، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بالتصفيات.

وتقدم منتخب تركيا عن طريق ميرت مولدور في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف زميله محمد كريم أكتورغلو الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 52 عاد كريم أكتورغلو، الذي انضم في اليوم الأخير للانتقالات إلى فناربخشة قادما من بنفيكا البرتغالي، الهدف الثاني له والثالث لمنتخب تركيا، فيما سجل زوريكو دافيتاشفيلي الهدف الأول لجورجيا في الدقيقة 63.

وسجل خفيتشا كفاراتسيخليا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الهدف الثاني للمنتخب الجورجي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة تعرض باريش يلماز، لاعب المنتخب التركي، للطرد في الدقيقة 71، ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.

ويلعب المنتخب التركي مع نظيره الإسباني يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، وهي نفس الجولة التي يلتقي فيها منتخب جورجيا مع نظيره البلغاري.

وتقام مباراة أخرى في وقت لاحق من اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة، وتجمع بين المنتخبين الإسباني، بطل أمم أوروبا 2024، ومضيفه منتخب بلغاريا.