حين بكى مدرب الأرجنتين.. ميسي بطل نهاية القصة (شاهد)

لم يتمالك ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، مشاعره وهو يتحدث عن المباراة المقبلة غدا الجمعة أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026، مؤكداً أنها ستكون مواجهة “مميزة ومؤثرة للغاية”، ليس فقط لأنها تأتي بعد تأهل مبكر للأرجنتين، ولكن لأنها قد تكون الأخيرة للأسطورة ليونيل ميسي في التصفيات على أرض الأرجنتين.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي إن المباراة قد تحمل لحظات جديدة من إبداع ليونيل ميسي، مضيفًا: “علينا الاستمتاع بها، ستكون مباراة مميزة ومؤثرة وجميلة، نأمل أن يستمتع بها الجمهور لأنه يستحق ذلك”، مشيرًا إلى دعم عائلة اللاعب له.

سكالوني الذي قاد “التانغو” للفوز بكأس العالم في قطر 2022، بدا متأثراً وهو يصف قيمة وجود ميسي داخل الفريق، قائلاً إن سحره لا يزال قادراً على منح الجماهير فرحاً استثنائياً، وبدموعه التي لم يستطع إخفاءها في المؤتمر الصحفي، أوحى أن ميسي لا يمثل مجرد قائد، بل رمزاً لجيل كامل من الأرجنتينيين.

Un periodista se emocionó en la rueda de prensa de Lionel Scaloni, el DT se dio cuenta y recibió un hermoso mensaje: “Me diste la alegría más grande de mi vida”. La cara de Lionel, uf. Momentazo. 🥹❤️

pic.twitter.com/Ih8zYhFFOt — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 3, 2025

كان ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، ألمح إلى قرب اعتزاله اللعب دولياً بعد كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال القائد السابق لبرشلونة بعد فوز فريقه إنتر ميامي 3-1 على أورلاندو في نصف نهائي كأس الدوريات، عندما سئل عن مباراة منتخب بلاده المقبلة ضد فنزويلا: “نعم، ستكون مباراة مميزة جداً بالنسبة لي لأنها الأخيرة في التصفيات”.

يذكر أن منتخب الأرجنتين سبق وحجز مقعده رسميا في المونديال، الذي توج بنسخته الأخيرة عام 2022 في قطر، حيث يتربع على قمة الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب الإكوادور، وذلك قبل خوض الجولات الأربع الأخيرة من التصفيات.