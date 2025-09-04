منتخب ويلز يتصدر المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم (فيديو)

اعتلى منتخب ويلز صدارة ترتيب المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بصورة مؤقتة.

وحقق منتخب ويلز انتصارا ثمينا 1 / صفر على مضيفه منتخب كازاخستان، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة للمجموعة، المؤهلة للمونديال، الذي يقام العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويدين منتخب ويلز بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه كيفر مور، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24.

وارتفع رصيد منتخب ويلز إلى 10 نقاط من 5 مباريات في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب مقدونيا الشمالية، الذي خاض 4 لقاءات فقط حتى الآن، فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث بأربع نقاط من لقائين.

في المقابل، توقف رصيد منتخب كازاخستان عند 3 نقاط في المركز الرابع، بعدما لعب 4 لقاءات.

يذكر أن متصدر المجموعة سوف يصعد مباشرة لكأس العالم، فيما يتعين على صاحب المركز الثاني، خوض الملحق المؤهل للمونديال.