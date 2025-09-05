إسبانيا تستهل مشوار تصفيات المونديال بثلاثية في مرمى بلغاريا (فيديو)

فاز المنتخب الإسباني على مضيفه البلغاري (3-0)، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وتقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة الخامسة عن طريق ميكيل أويارازبال، قبل أن يضيف زميله مارك كوكوريلا الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 38 سجل ميكيل ميرينو الهدف الثالث للمنتخب الإسباني، الذي استهل مشواره في التصفيات بالفوز ويستعد لمواجهة تركيا في الجولة الثانية، يوم الأحد المقبل.

على الجانب الآخر، يلعب المنتخب البلغاري، يوم الأحد أيضا، مع نظيره الجورجي، ضمن منافسات الجولة الثانية.