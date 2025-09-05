تحت الأمطار.. جماهير أوروغواي تحتفل بالتأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

رغم هطول الأمطار، إلا أن أعدادا غفيرة من جماهير أوروغواي، حرصت على النزول إلى الشوارع، للاحتفال بتأهل منتخب بلادها الأول لكرة القدم، لنهائيات كأس العالم 2026، وذلك في أعقاب فوزه اليوم الجمعة على ضيفه بيرو بثلاثة أهداف نظيفة.

ففي المباراة التي جرت على أرضية ملعب سنتيناريو بالعاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، ووسط 60 ألف متفرج، وضع رودريغو أغيري أوروغواي في المقدمة بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 14، وأضاف لاعب وسط فلامنغو البرازيلي جورجيان دي أراسكاييتا الثاني في الدقيقة (58) قبل أن يختم مهاجم ريال أوفييدو الاسباني فيديريكو فينياس بالهدف الثالث في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة صعد منتخب الأوروغواي إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة بفارق 11 نقطة خلف الأرجنتين وبفارق نقطة واحدة خلف البرازيل، بينما توقف رصيد بيرو عند 12 نقطة بالمركز التاسع وقبل الأخير.

وكان منتخب الأوروغواي، الفائز بكأس العالم عامي 1930 و1950، بحاجة الى التعادل فقط للتأهل، لكنه نجح في تحقيق ما هو أفضل، بالفوز بثلاثية نظيفة.