سلوفاكيا تعطل الماكينات الألمانية وتمنحها أول خسارة خارج ملعبها بتصفيات كأس العالم (فيديو)

فجّر منتخب سلوفاكيا مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق انتصارا ثمينا ومستحقا (2-0) على ضيفه منتخب ألمانيا، الخميس، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأصبحت هذه هي الخسارة الأولى لمنتخب ألمانيا على مدار تاريخها خارج أرضها في تصفيات المونديال.

وفي العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، افتتح ديفيد هانكو التسجيل للمنتخب السلوفاكي في الدقيقة 42، فيما أضاف ديفيد ستريليتش الهدف الثاني في الدقيقة 55.

من جانبه، اقتنص منتخب أيرلندا الشمالية فوزا ثمينا 3 / 1 من ملعب مضيفه منتخب لوكسمبورج.

بتلك النتيجة، تصدر منتخب أيرلندا الشمالية الترتيب برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب سلوفاكيا، المتساوي معه في الرصيد ذاته، بينما احتل المنتخبان اللوكسمبورجي والألماني المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا نقاط.