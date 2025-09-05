واقعة فريدة.. ناد إنجليزي يتعاقد مع مشجع خمسيني لحراسة المرمى

في واقعة فريدة من نوعها، أعلن نادي “دوركينغ واندرارز” الإنجليزي، المشارك في دوري الدرجة السادسة لكرة القدم، التعاقد مع مشجع للنادي يدعى تيري دان، ويبلغ من العمر 54 عاما، للاستعانة به لحراسة المرمى.

وجاء ذلك بعد أن تعرَّض حارس المرمى الأساسي للنادي هاريسون فولكس لإصابة مفاجئة في الطحال، مما جعل الفريق من دون حارس بديل للمباراة التي ستقام تقام غدا السبت أمام AFC Totton، على أن يكون المشجع تيري دان هو الحارس البديل للفريق في المباراة المقبلة.

وقال النادي اليوم على موقعه الرسمي “في ضوء الأخبار المؤسفة التي تفيد بأن حارس مرمى الفريق الأول هاريسون فولكس تعرَّض لإصابة في الطحال، وسيغيب عن الملاعب مدة تصل إلى أربعة أسابيع، ومع عدم تمكن النادي من تأمين بديل في الوقت المناسب لمباراة يوم السبت ضد AFC Totton، فإنه يسعدنا أن نرحب بالمشجع القوي تيري دان في صفوف واندررز”.

وأضاف “دان، البالغ من العمر 54 عاما، والذي كان من بين أنديته السابقة نادي نورث هولموود المنقرض، ينضم إلى الفريق الأول مؤقتا. كان هذا الحارس قد حقق الصعود مرات عدة مع العديد من الأندية المحلية قبل اعتزاله اللعب عام 1997”.

وعند توقيعه مع واندررز، قال دان “اللعب في حراسة المرمى أشبه بركوب الدراجة، لا يُنسى أبدا. ما زلت ألعب كرة القدم بانتظام، وبصفتي من مشجعي واندررز، لن يبذل أحد جهدا أكبر مني للحفاظ على نظافة شباكه يوم السبت”.

وأضاف رئيس النادي ومدير الفريق الأول مارك وايت “في عصر يقل فيه الشغف، فإن ما يفتقر إليه تيري من قدرة على الحركة، سيعوضه بالقلب. وفي مباراة واحدة، سيتعين علينا فقط أن نمضي قدما في الأمر”.

وذكر واندرارز، الذي يحتل المركز 11 في الترتيب، إنه سيتعاقد مع حارس مرمى جديد على سبيل الإعارة لمدة أربعة أسابيع بحلول يوم الاثنين، مما يمنح دان فرصة اللعب هذا الأسبوع.