إيطاليا تكتسح إستونيا بخماسية في نصف مباراة (فيديو)

جدد المنتخب الإيطالي لكرة القدم آماله في التأهل إلى بطولة كأس العالم، التي تقام العام المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك، بعد فوزه على ضيفه منتخب إستونيا 5-0 في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، بالجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال، التي شهدت أيضا فوز إسرائيل على مولدوفا 4-0.

وفشل المنتخبان الإيطالي والإستوني في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الإيطالي من تسجيل أربعة أهداف عن طريق مويس كين في الدقيقة 58، وماتيو ريتجي (هدفين) في الدقيقتين 69 و89، وجياكومو راسبادوري في الدقيقة 71، وأليساندرو باستوني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب إستونيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

وهذا الانتصار هو الأول للمنتخب الإيطالي تحت قيادة جينارو جاتوزو، منذ توليه المسؤولية خلفا للوتشيانو سباليتي، في يونيو/حزيران الماضي.