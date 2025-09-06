المغرب أول منتخب إفريقي يتأهل إلى كأس العالم 2026

أصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد فوزه على النيجر، الجمعة، في الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وتلقى منتخب النيجر ضربة مبكرة بعد طرد مهاجمه عبد اللطيف كومي في الدقيقة 26 إثر حصوله على الإنذار الثاني، ليستغل المغرب النقص العددي سريعا÷، ويفتتح التسجيل في الدقيقة 29 عبر إسماعيل الصيباري الذي أنهى تمريرة عرضية منخفضة من يوسف بلعمري داخل الشباك.

وأضاف الصيباري الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد متابعة تمريرة منخفضة من أشرف حكيمي، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل المغرب ضغطه، وسجل أيوب الكعبي الهدف الثالث في الدقيقة 51 بعد تمريرة أخرى من بلعمري. وفي الدقيقة 68، عزز البديل حمزة أغامان النتيجة بضربة رأس عقب تمريرة من نايف أكرد إثر عرضية من بلال الخنوس.

واختتم عز الدين أوناحي مهرجان الأهداف في الدقيقة 85 بعد هجمة قادها نايل العيناوي وتمريرة حاسمة من أغامان، ليسدد أوناحي كرة قوية من حدود المنطقة داخل الشباك.

ورفع المغرب رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، مبتعدا بثماني نقاط عن تنزانيا الثانية، في حين تحتل زامبيا المركز الثالث بست نقاط.

وسيلاقي المنتخب المغربي زامبيا في الجولة السابعة، يوم الاثنين المقبل، في العاصمة لوساكا.

وأصبح أسود الأطلس الفريق الوحيد في التصفيات الإفريقية الذي يحقق العلامة الكاملة، ليتأهل للمرة السابعة في تاريخه إلى كأس العالم.