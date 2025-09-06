ريال مدريد يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لمواجهة الإصابات

مع مشاركته في مسابقات محلية وقارية، ومشاركة لاعبيه مع منتخبات بلادهم، يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى تقليل عدد الإصابات بين لاعبيه.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم السبت، إن مغادرة رئيس الجهاز الطبي بالفريق نهاية الموسم الماضي، جعلت الأطباء الجدد بحاجة إلى وسيلة أخرى لتحقيق هدفهم بتقليل عدد الإصابات خاصة العضلية التي وصلت إلى 40 إصابة في موسم (2024-2025).

وذكرت الصحيفة أن الأطباء يهدفون إلى تقليل عدد الإصابات إلى الحد الأدنى، من خلال اكتشاف المشكلات قبل حدوثها، في ضوء زيادة عدد المباريات خلال الموسم الواحد.

وأشارت إلى أن الجهاز الطبي الجديد لريال مدريد لجأ إلى الذكاء الاصطناعي لمواجهة هذه المشكلة.

وأضافت أن المشروع قد يستمر من شهرين إلى 3 أشهر حتى يكتمل تنفيذه، لكن الجهاز الطبي للريال سيستخدم الذكاء الاصطناعي مصدر معلومات للتحذير من تزايد الإصابات بين اللاعبين.

وأوضحت “ماركا” أن الذكاء الاصطناعي يجمع المعلومات عن كل لاعب بطريقة شخصية من أجل التحذير في حال وجود خطر، ويكون الإنذار في حال وجود انخفاض في قيم معيَّنة أو زيادة في بعض مستقبلات البول أو زيادة الحمل البدني السريع على لاعب ما.