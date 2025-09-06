شاهد: رونالدو يقود البرتغال لفوز كبير في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

سجل كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس هدفين لكل منهما ليقودا البرتغال إلى الفوز الساحق على أرمينيا 5-0، يوم السبت، مانحين فريق خوسيه مارتينيز بداية مثالية في تصفيات كأس العالم.

لم يواجه أبطال دوري الأمم الأوروبية صعوبة في تحييد التهديد الهجومي المحدود لأرمينيا، وبعد هدفهم الرابع، بدَّلوا لاعبيهم الأساسيين، واستغلوا زخمهم لإظهار أسلوب أكثر إبداعًا، محققين بداية مثالية في المجموعة السادسة.

استمر الأمر 10 دقائق قبل أن تتقدم البرتغال عندما وصل جواو كانسيلو إلى خط المرمى، ورفع عرضية دقيقة إلى رأس فيليكس الذي لم يجد صعوبة في افتتاح التسجيل.

وضاعف رونالدو النتيجة في الدقيقة 21، مؤكدًا سيطرة البرتغال بعد تجاوز رقيبه ليقابل عرضية من مسافة قريبة محرزًا هدفه الدولي الـ139.

واصلت البرتغال سحقها عندما أضاف كانسيلو الهدف الثالث، مستغلًّا تمريرة فيليكس العرضية في الدقيقة 32.

وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، تألق رونالدو بتسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت في الشباك.

ومع الهدف الرابع الذي أكد سيطرة البرتغال، بدأ الزوار اللعب بحرية أكبر، باحثين عن طرق مبتكرة لإيجاد المزيد من الفرص.

وبعد مرور ساعة بقليل، جمع فيليكس بين الحظ والبراعة عندما اندفع داخل منطقة الجزاء ليستقبل كرة مرتدة ويضعها بذكاء في الشباك بكعبه الخلفي ليمنح البرتغال هدفها الخامس.

ضغط الزوار لتسجيل الهدف السادس في الدقائق الأخيرة، لكن أفاجيان تصدى لفرصتين رائعتين قبل أن يطلق الحكم صفارة النهاية معلنًا نهاية الوقت بدل الضائع تقريبًا، منهيًا بذلك الهزيمة الساحقة.