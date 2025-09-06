فريق دراجات إسرائيلي يزيل اسم “إسرائيل” من قمصانه لهذا السبب

قال موقع “مكان” التابع لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم السبت، إن فريق “إسرائيل-برميير تك” للدراجات اضطر لإزالة كلمة “إسرائيل” من قمصان لاعبيه خلال سباق إسبانيا بعد احتجاجات ضخمة مؤيدة للفلسطينيين خلال الأيام الماضية.

ونقل الموقع عن إدارة الفريق أن القرار جاء “لحماية سلامة الدراجين وسائر المشاركين”، مؤكدة أن اسم الفريق الرسمي لم يتغير، غير أن المظهر الخارجي عُدّل لتقليل المخاطر، خاصة في حال تنقل الدراجين بمفردهم.

وشهدت عدة مراحل من السباق احتجاجات واسعة ضد الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشهدت مدينة بلباو قبل عدة أيام احتجاجا ضخما شارك فيه عدة آلاف وسط تواجد أمني مكثف.

وقرر المنظمون إنهاء مرحلة، الأربعاء الماضي، من دون فائز بسبب الاحتجاجات، كما أوقف متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية فريق “إسرائيل-بريمير تك” على الطريق خلال سباق الزمن الفردي الأسبوع الماضي.