منتخب إنجلترا يحافظ على صدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 (فيديو)

احتاجت إنجلترا إلى هدف عكسي لافتتاح التسجيل في فوزها 2-0 على أندورا في تصفيات كأس العالم، يوم السبت، قبل أن يضيف ديكلان رايس الهدف الثاني.

حقق فريق توماس توخيل فوزه الرابع في 4 مباريات ضمن مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، مما جعله يتصدر المجموعة الحادية عشرة برصيد 12 نقطة قبل مباراة الثلاثاء في صربيا.

لكن لعبهم البطيء في بناء الهجمات لم يثر حماس جمهور فيلا بارك الذي بلغ عدده نحو 40 ألف متفرج، وقد يثير التذمر من أنهم أصبحوا فريقًا أقل رتابة تحت قيادة الألماني توماس توخيل على الرغم من سجله المثالي في التصفيات.

جاء هدف إنجلترا الافتتاحي في الدقيقة 25 عندما ارتطمت تمريرة عرضية رائعة من نوني مادويكي برأس مدافع أندورا كريستيان جارسيا في الشباك، بينما كان هاري كين يتربص خلفه.

وأضاف رايس الهدف الثاني في الدقيقة 67 عندما استقبل تمريرة عرضية رائعة أخرى من ريس جيمس هذه المرة، ليحولها برأسه إلى شباك الحارس إيكر ألفاريز، محرزًا الفوز على أندورا، المصنفة في المركز 174.