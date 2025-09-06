منتخب الديوك يقتنص فوزا ثمينا على أوكرانيا في تصفيات كأس العالم (فيديو)

بهدفين نظيفين، حقق منتخب الديوك الفرنسي فوزا مهمّا على نظيره الأوكراني، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الجمعة، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

افتتح مايكل أوليز التسجيل مبكرًا في الدقيقة 10 بعد تمريرة متقنة من زميله برادلي باركولا، ثم أكد النجم كيليان مبابي الانتصار بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 3 نقاط ثمينة في بداية مشواره بالتصفيات، ليؤكد جاهزيته لمواصلة الطريق نحو حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.