منتخب مصر يضع قدما في مونديال 2026 بالفوز على إثيوبيا

قطع منتخب مصر خطوة كبيرة نحو التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد أن فاز على ضيفه منتخب إثيوبيا 2-0، الجمعة، في ختام مباريات الجولة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى النهائيات.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في مباراته القادمة على بوركينا فاسو في الجولة الثامنة، يوم الثلاثاء المقبل، ليتأهل رسميا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده الى 19 نقطة من 7 مباريات، متصدرا المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن سيراليون الثالثة. في حين توقف رصيد إثيوبيا عند ست نقاط، وفقدت كل آمالها في التأهل إلى كأس العالم.

جاء الهدفان من ركلتي جزاء، الأولى سجل منها محمد صلاح في الدقيقة 41، والثانية سجل منها عمر مرموش في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول.

والهدف الذي أحرزه صلاح في المباراة، رفع رصيد أهدافه الى سبعة أهداف ليتصدر هدافي المجموعة الأولى في التصفيات، كما رفع أهدافه مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم إلى 18 هدفا.