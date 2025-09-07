ديباي يصبح الهداف التاريخي لمنتخب هولندا (فيديو)

أصبح ممفيس ديباي، مهاجم كورينثيانز البرازيلي، الهداف التاريخي لمنتخب هولندا لكرة القدم، بعدما سجل هدفا في مباراة منتخب بلاده ضد ليتوانيا بتصفيات كأس العالم.

وسجل ديباي هدف التقدم للمنتخب الهولندي بعد تمريرة من لاعب ليفربول كودي خاكبو، ليسكنها الشباك، ويعلن عن تقدم هولندي سرعان ما تحول إلى تعادل 2 / 2 قبل أن يعود ديباي نفسه ويسجل هدف الفوز.

ووصل ديباي إلى الهدف رقم 52 دوليا، ليتخطى بذلك النجم الدولي السابق روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد وأرسنال السابق، الذي كان يتشارك معه الصدارة بـ50 هدفا.

وبدأ ديباي مسيرته الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2013، ومنذ ذلك الحين خاض 103 مباريات دولية، سجل خلالها 50 هدفا قبل مباراة اليوم الأحد.

واستطاع النجم الهولندي أن يسجل في كل المنافسات التي شارك فيها رفقة منتخب بلاده سواء كأس أمم أوروبا أو كأس العالم وكذلك التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال وتصفيات اليورو، وأيضا دوري الأمم الأوروبية والودية الدولية.

كما أنه صنع 34 هدفا أيضا موزعة على جميع المسابقات والمنافسات السالف ذكرها.