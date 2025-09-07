ديمبلي يغيب عن الملاعب لنحو 6 أسابيع بسبب الإصابة

قال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إن نجمه عثمان ديمبلي (28 عاما) سيغيب لنحو 6 أسابيع بعدما تعرَّض للإصابة في لقاء فرنسا مع أوكرانيا في مستهل مشوارها بتصفيات كأس العالم 2026.

وذكر حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في بيان، السبت، أن ديمبلي تعرَّض لإصابة خطرة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى.

وخرج اللاعب من الملعب مصابا خلال مباراة أوكرانيا وفرنسا، الجمعة، التي انتهت بفوز فرنسا 2-0، بعد أن شارك بديلا بين شوطي المباراة، واضطر إلى مغادرة الملعب قرب النهاية.

ومنعت إصابة في الفخذ ديمبلي من المشاركة في التدريبات الأسبوع الماضي.

وحل ديمبلي بديلا لزميله في سان جيرمان، ديزريه دوي، الذي خرج مصابا أيضا، وقال النادي إنه “سيغيب لنحو 4 أسابيع”.

وتألق اللاعبان في مشوار الفريق نحو الفوز بالدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا لأول مرة الموسم الماضي.

ودافع ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن قرار مشاركة ديمبلي، مشددا على أن الجهاز الطبي أيضا كان يرى أنه لم يكن هناك أي قلق بشأن حالة اللاعب قبل المباراة.

وقال ديشامب “لم تكن هناك أي مجازفة في مشاركته، وإلا لما وضعته في الملعب. لسوء الحظ بالنسبة له، أنه تعرَّض لشد آخر بعدما تعافى من قبل”.

وأضاف “هذ أمر يمكن أن يحدث لأي لاعب، حتى لو لم يكن مصابا من قبل”.