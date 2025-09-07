رياضة|أوروبا

منتخب جورجيا ينعش آماله في التأهل لمونديال 2026 بفوز ساحق على بلغاريا (فيديو)

مدة الفيديو 00 دقيقة 51 ثانية 00:51
Published On 7/9/2025
|
آخر تحديث: 08:53 PM (توقيت مكة)

أنعش منتخب جورجيا آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا (3-0) على ضيفه منتخب بلغاريا، اليوم الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، الذي سوف يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وافتتح خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل للمنتخب الجورجي في الدقيقة 30، ثم أضاف زميله نيكا جاجنيدزه الهدف الثاني في الدقيقة 44، وتكفل جيورج ميكوتادزي بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 66.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

بتلك النتيجة، حصل منتخب جورجيا على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، وبقي منتخب بلغاريا بلا رصيد من النقاط في قاع الترتيب، عقب خسارته مباراته الثانية بالمجموعة.

يذكر أن المتصدر سيصعد مباشرة إلى المونديال، وسيتعين على صاحب المركز الثاني خوض الملحق الأوروبي.

المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر

إعلان