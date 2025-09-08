ألكاراز يفوز ببطولة فلاشينغ ميدوز ويطيح بسينر من قمة تصنيف لاعبي التنس المحترفين

حصد الإسباني كارلوس ألكاراز الأحد لقب منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز) للمرة الثانية في مسيرته الرياضية.

وحقق ألكاراز المصنف الثاني عالميا -حتى صدور التصنيف الجديد الإثنين- اللقب بعد الفوز على غريمه ومنافسه اللدود الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا في المباراة النهائية بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وجاءت نتائج المجموعات (6 / 2) و(3 / 6) و(6 / 1) و(6 / 4) ليحصد ألكاراز لقب آخر بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم وهي البطولة التي تقام على ملاعب صلبة في مدينة نيويورك.

وأصبحت هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها ألكاراز باللقب بعدما سبق له الفوز بالبطولة عام 2022 كما أنه لقبه السادس في مسابقات غراند سلام.

وخلال مسيرته في البطولات الأربع الكبرى، توج ألكاراز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) عامي 2024 و2025، وإنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) عامي 2023 و2024، بالإضافة إلى (فلاشينغ ميدوز) عامي 2022 و.2025

وبذلك ضمن ألكاراز التربع على قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، خلال التصنيف الذي يصدر اليوم الاثنين، لينهي صدارة سينر التي استمرت أكثر من عام و3 أشهر وفقا للموقع الرسمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين التي نشرت تهنئة لألكاراز بفوزه على صفحتها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

An unforgettable run in New York. 🏆 Congratulations, @carlosalcaraz! pic.twitter.com/DCV3XhpATa — Professional Tennis Players Association (@ptpaplayers) September 7, 2025

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ التنس التي يلتقي فيها نفس اللاعبين في 3 نهائيات متتالية في بطولات (الغراند سلام) خلال موسم واحد.

وكانت المباراة التي أقيمت على الملاعب الصلبة فاصلة في المواجهات المباشرة بينهما، بعد فوز ألكاراز على سينر، على الملاعب الرملية في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو/ حزيران الماضي، ثم فوز سينر على ألكاراز على الملاعب العشبية في نهائي ويمبلدون في يوليو/ تموز، محققا لقبه الرابع في المسابقات الأربع الكبرى.

ألكاراز البالغ من العمر 22 عاما واصل تفوقه على سينر، بعدما حقق انتصاره العاشر عليه مقابل 5 هزائم من بين 15 مواجهة أقيمت بينهما.