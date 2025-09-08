انبطاح جماعي للاعبين.. سرب نحل يهاجم مباراة كرة قدم وسط دهشة الجماهير (شاهد)

شهدت ملاعب تنزانيا سببا غير معتاد لوقف مباراة في كرة القدم، وهو هجوم سرب من النحل على الملعب أثناء المباراة، مما أجبر الحكام واللاعبين على وقفها.

كانت المباراة، التي جمعت بين نادي “سيتي أبوجا” النيجيري ونادي “جيه كيه يو” التنزاني، يوم الأربعاء الماضي على ملعب كوارا في تنزانيا محل اهتمام واسع من الجماهير التي تابعت مباراة قوية وحماسية بين الفريقين في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

هجوم سرب النحل

لكن في الدقيقة 78 من المباراة، اندلعت حالة من الفوضى عندما هبط سرب من النحل فجأةً على أرض الملعب، الأمر الذي دفع حكام المباراة إلى إصدار تعليمات فورية لجميع الموجودين في الملعب بالانبطاح على الأرض لتجنب لسع النحل.

لم يقتصر الأمر على اللاعبين، بل توقف أيضًا أغلب المصورين عن متابعة الأحداث، واختبأ بعضهم خلف المعدات، بينما استمر النحل في الطنين بقوة في أرجاء الملعب.

ولا يزال سبب الظهور المفاجئ للنحل غير واضح، لكن يرى بعض المسؤولين والخبراء المحليين أن الظروف الجوية غير العادية خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى الأشجار المزهرة القريبة، ربما تكون قد دفعت النحل نحو الملعب.

وبعد دقائق قرر حكام لمباراة أنه يمكن استئناف المباراة، التي كانت نتيجتها التعادل بهدف لكل فريق، بعد أن ابتعد سرب النحل عن الملعب.

وتمكن فريق سيتي أبوجا النيجيري من إحراز هدف آخر في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.