بن رمضان يقود تونس للتأهل إلى كأس العالم 2026

تأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه اليوم الاثنين على مضيفه غينيا الاستوائية بهدف دون رد، في الجولة الثامنة من المجموعة الثامنة للتصفيات.

أحرز محمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، هدف التأهل في الوقت القاتل للمباراة بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (+94) ليرتفع رصيد المنتخب التونسي بهذا الفوز إلى 22 نقطة، تصدَّر بها المجموعة، ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم، التي تقام الصيف المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك.

وبهذا الإنجاز تصبح تونس ثانية الدول الإفريقية التي تضمن مقعدها في البطولة حتى الآن بعد المغرب.

وقال حمادي الدو، المدرب المساعد لمنتخب تونس، في تصريحات للتلفزيون التونسي “كنا متأكدين من ضمان بطاقة التأهل لأن الإرادة كانت قوية. التشكيلة تتمتع بانضباط وانسجام كبيرين”.

وأشاد الدو بأداء لاعبي المنتخب، قائلا “سجلنا هدفا تاريخيا حسمنا به التأهل للمرة السابعة في تاريخنا”.

وعبَّر محمد علي بن رمضان عن سعادته بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم، مشيرا إلى أن هدف اليوم الأغلى في مسيرته. وشدد بن رمضان على أن “اللاعبين الأساسيين والبدلاء قدَّموا مردودا كبيرا، ولم يدخروا مجهودا لضمان التأهل قبل جولتين من نهاية التصفيات”.