منتخب إسبانيا يكتسح نظيره التركي بسداسية نظيفة ويعتلي صدارة المجموعة الخامسة (فيديو)

ساعدت ثلاثية ميكيل مورينو إسبانيا على سحق تركيا المضيفة بنتيجة 6-0 في تصفيات كأس العالم، يوم الأحد، ليحافظ أبطال أوروبا على صدارة المجموعة الخامسة.

لم يتمكن أصحاب الأرض من مواجهة سيطرة إسبانيا، التي تفوقت عليهم مرارًا وتكرارًا سرعة ومهارة، مع دفاع تركي ضعيف وممزق في كل هجمة مرتدة.

بهذا الفوز تتصدر إسبانيا المجموعة بست نقاط من مباراتين، بينما تتقاسم تركيا وجورجيا ثلاث نقاط من نفس المجموعة.

سجل الضيوف مبكرًا عندما وجد بيدري طريقه إلى الشباك في الدقيقة السادسة، مسددًا كرة قوية في مرمى الحارس أوغوركان شاكير.

وضاعف مورينو رصيد إسبانيا في الدقيقة 22، مختتمًا هجمة مرتدة سلسة داخل منطقة الجزاء بتسديدة بسيطة غير مراقبة مرت من الدفاع التركي.

في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، سجل ميرينو هدفًا جديدًا، مستغلًا تمريرة مرتدة ليسددها في الشباك ليمنح إسبانيا التقدم بثلاثة أهداف مع نهاية الشوط الأول.

وتجددت الهجمات بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني عندما تحولت ركلة ركنية تركية إلى هدف عكسي، حيث قاد فيران توريس هجمة مرتدة سريعة وأنهى تبادلًا رائعًا للكرة داخل منطقة الجزاء محرزًا الهدف الرابع.

وبعد أربع دقائق فقط، أكمل ميرينو، بثقة عالية، ثلاثيته، متوجًا هجمة مرتدة أخرى بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى من مسافة بعيدة سكنت الزاوية العليا مسجلًا الهدف الخامس لإسبانيا.

وأضاف بيدري هدفًا آخر لإسبانيا في الدقيقة 62، بعد وصوله دون رقابة في نهاية هجمة مرتدة سريعة أخرى، مسجلًا هدفه الثاني في المباراة.