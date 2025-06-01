النتن ياهو لن يتمكن من تحقيق نصر سريع وخاطف ومفاجئ كما فعل موشي ديان عام 1967، ومع ذلك فقد عبّر ديان عن ندمه وخوفه من نتائج هذا النصر على دولة الاحتلال.
عملية الوعد الصادق 3 المُستمرة تُعد إعلانا إيرانيا بالتحلل أخيرا من سياسة “الصبر الاستراتيجي”، التي بررت صمتها على العديد من الضربات الإسرائيلية.
إيران المحاصرة كانت تعد لهذا اليوم، فمع بداية هذا العام، وقّعت طهران صفقة مهمة مع موسكو.
وبدل أن توظف طهران “الكنز الدفين” -على حد قولها- أذاعت تفاصيله للتفاخر، في سابقة استخبارية غريبة تعلن فيها العملية قبل استثمارها، وظنت أنها بذلك تردع تل أبيب.