كيف تأتي الأعياد وهناك أب شب أبناؤه بعيدا عن عينيه، وعن فعل يديه، فغادروا المهد إلى الطفولة أو انتقلوا منها إلى المراهقة أو انزلقوا في ثنايا الحياة يعاركونها، ويتلقون ضرباتها دون فرصة لجوء إلى الحصن.