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مقالات,

الكتابة على رقصات القلب

رغم الخسارة الكبيرة التي مُنيت بها طهران، فجر الجمعة، باغتيال قادة الجيش والحرس الثوري والعلماء، فإن ذلك لا يؤثر في دولة بعراقة الدولة الإيرانية وعمقها.

مقال رأي بقلم علي أبو هميلة
Published On 15/6/2025
طائرة عسكرية تحلق في السماء بالضفة الغربية المحتلة بعد وابل من الصواريخ الإيرانية (رويترز)
مقالات,

في المطار السوري رفضوا ختم جواز سفري لأنه مزور!

كل الأصدقاء باركوا لي بالعودة إلى الوطن، وبعضهم غبطني على رؤية البلاد التي حكم عليّ نظامها بالنفي والتشرد خلال 14 عاما، وكنت أظن أن البلاد ستمنحني الفرح غير مشروط.

مقال رأي بقلم ابتسام تريسي
Published On 13/6/2025
مطار حلب الدولي (الأناضول)
مقالات,

الممنوعون من الوطن.. متى يأتي العيد؟

كيف تأتي الأعياد وهناك أب شب أبناؤه بعيدا عن عينيه، وعن فعل يديه، فغادروا المهد إلى الطفولة أو انتقلوا منها إلى المراهقة أو انزلقوا في ثنايا الحياة يعاركونها، ويتلقون ضرباتها دون فرصة لجوء إلى الحصن.

مقال رأي بقلم هشام يونس
Published On 11/6/2025
الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم (منصات التواصل)
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