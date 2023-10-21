هل يقتل جيش الاحتلال الاسرائيلي الأسري باستخدام هانيبال؟!

قالت جريدة هاآرتس: إن التحدي الذي يواجه اسرائيل الآن هو إعادة الاسرائيليين المحتجزين لدي حماس والجهاد الاسلامي في غزة، لذلك يجب أن تعمل الحكومة للتوصل إلى صفقة تبادل أسري، وأن تستعد لإطلاق سراح الأسري الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية؛ لكن اعادة الأسري الاسرائيليين ليست في سلم أولويات الحكومة.

أضافت هاآرتس: إنه ليس من حق أي حكومة الاتجار بحياة المواطنين وتحويلهم إلى ضحايا على مذبح كرامتها القومية، لذلك يجب أن تدفع المطلوب دون تأخير، أو خداع، بعد أن أعلنت حماس أنها على استعداد للتفاوض حول تبادل نساء وأطفال اسرائيليين مقابل نساء وأطفال فلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

هل يستخدم الجيش الاسرائيلي هانيبال ؟!

لكن بعد أن قامت القوات الاسرائيلية بقتل 13 أسيرا اسرائيليا في غزة، بدأت وسائل الاعلام الاسرائيلية تردد مصطلح “اجراء هانيبال ” فماذا يعني ذلك؟!

ينسب هذا الاجراء إلي قائد قرطاجنة هانيبال الذي قتل نفسه بتجرع السم؛ حتى لا يقع أسيرا في أيدي الرومان.

في كتابه ” بأي وسيلة ضرورية ” يعرض الكاتب اسرائيلي رونين بيرغمان تاريخ اسرائيل في التعامل مع الجنود الأسري، ويستنتج من ذلك أن لدي الاسرائيليين حساسية مبالغ فيها نحو الجنود الأسري، ويصعب شرح ذلك لغير الاسرائيليين.. فهل يقصد بذلك تعاليم دينية؟!!

ويرد هذه الحساسية إلي تعاليم الفيلسوف اليهودي موسي بن ميمون الذي كتب “ما من وصية أعظم من فداء الأسري ”

لذلك كان اجراء هانيبال من الأسرار التي حاول الجيش الاسرائيلي التعتيم عليها؛ فمنعت الرقابة العسكرية الاسرائيلية الصحافة ووسائل الاعلام من نشر أية معلومات عنه أو مناقشته، لتقوم المستويات العليا من القيادات العسكرية بإبلاغه شفويا للجنود خلال العمليات القتالية.

ولكن ما خفي أعظم!

بعد عام 1985 بدأت المعلومات تتسرب عن هذا الاجراء، وتصل إلى وسائل الإعلام، لذلك تم تشكيل لجنة من كبار قادة الجيش الاسرائيلي برئاسة رئيس الأركان لصياغة نص البروتوكول، وتحويله من أوامر شفوية إلي قرار مكتوب تقوم نصوصه علي تفضيل قتل الجندي الاسرائيلي إذا وقع في الأسر، أو إعدامه ميدانيا علي التفاوض مع الخاطفين للإفراج عنه.

ينص الاجراء أيضا على أن عملية الأسر يجب أن تتوقف ” بكل الوسائل ” حتى لو كان ذلك علي حساب ضرب قواتنا، أو الحاق الضرر بهم.

ويتم تفسير عبارة ” كل الوسائل” على أن قتل الجندي أفضل من أسره.

لكن الاجراء يتضمن الكثير من التعليمات التي يتم تبليغها شفويا، والتي لا يتضمنها النص المكتوب، فعند الحصول على معلومات عن أسر جندي اسرائيلي يتم تنفيذ سلسلة عمليات من أجل إحباط عملية الأسر مثل استهداف البنية التحتية، وتدمير شوارع وجسور لمنع تقدم الذين نفذوا عملية الأسر، وإطلاق نار مكثف نحوهم، وينتهي الاجراء بمقتل الجنود الاسرائيليين الأسري بنيران القوات الاسرائيلية.

عمل غير أخلاقي!

من الواضح أنه تم استخدام هذا الاجراء لإحباط الكثير من عمليات أسر الجنود الاسرائيليين، وأثار ذلك جدلا بين الجمهور الاسرائيلي، خاصة أهالي الجنود الذين تم قتلهم؛ حيث وجهت “جمعية حقوق المواطن في اسرائيل” التي تضم عددا كبيرا من المحامين رسالة إلي المستشار القانوني للحكومة طالبت فيها بامتناع الجيش الاسرائيلي عن أي عمل عسكري يهدف إلي افشال أسر جندي اسرائيلي، وعدم تعريض حياة الجندي المخطوف للخطر.

كما طالبت بإجراء تحقيق رسمي في استخدام اجراء هانيبال خلال العدوان علي غزة عام 2014، واعتبرت الجمعية أن استخدام هذا الاجراء في مناطق مأهولة دون تمييز بين مدنيين ومقاتلين يسبب الكثير من الضرر، وهو وسيلة قتال غير قانونية، ومخالفة لقوانين الحرب، وأن إطلاق النار بشكل مكثف في منطقة سكنية مكتظة بهدف قطع طرق الهرب المحتملة أمام الآسرين يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح.

أضافت الجمعية في رسالتها: إن تعريض حياة الجنود الأسري للخطر لمنع وقوعهم في الأسر هو اجراء غير قانوني ومرفوض من أساسه؛ فالأمر العسكري الذي يخضع حياة جندي لاعتبارات الربح السياسي المستقبلي هو استغلال نفعي يثير الاشمئزاز، ولذلك أثار هذا الاجراء انتقادات جماهيرية واسعة وحادة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية.

مذبحة رفح نموذجا!!

هناك الكثير من الحالات التي استخدم فيها الجيش الاسرائيلي اجراء هانيبال، لكن الجمعية أشارت إلى خطورة مذبحة رفح في أول أغسطس 2014؛ التي وصفتها جريدة الواشنطون بوست؛ بأنها تمت خلال سريان وقف إطلاق النار، حيث وقع 3 ضباط اسرائيليين في كمين لحركة حماس علي مشارف مدينة رفح، وأسفر الحادث عن مقتل اثنين منهم، وأسر الثالث، وهو هدار غولدين.

وعندما عثر أفراد الجيش الاسرائيلي على جثتي الضابطين، وعلموا باختطاف غولدين؛ كان كل ما فعلوه هو ترديد كلمة واحدة عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي هي ” هانيبال”، لذلك اقتحم الجيش الاسرائيلي بدباباته الأحياء المأهولة في رفح، وقام بهدم المنازل، وقام بقصف جميع السيارات التي تغادر المنطقة، وذكرت تقارير فلسطينية أن عدد القتلى جراء الهجوم بلغ 150 شخصا، وفي اليوم التالي مباشرة أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل غولدين خلال الهجوم.

ومن الواضح أن الجيش الاسرائيلي يقوم الآن في غزة بتنفيذ هذا الاجراء، وأن من أهداف المذابح التي يرتكبها في غزة قتل الأسري الاسرائيليين!.