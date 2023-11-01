غزة تعود إلى “رأس الساعة”

بعد أن يتوقف قصف النار ونزيف الدم في قطاع غزة المحاصر، وبعد أن تهدأ المدافع الإسرائيلية، وقاذفات الصواريخ الفلسطينية، سوف تكون هناك فرص كثيرة للدرس والتحليل والتباحث حول نتائج ما جرى يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأيّا كانت تقارير المراقبين واستنتاجات المحللين وآراء المُنظرين، فإن عودة غزة إلى نشرات الأخبار كانت هي النتيجة الفورية الأولى لقيام المقاومة الفلسطينية في غزة باقتحام سياج الحصار الحدودي، والدخول بعملية مفاجئة إلى ثكنات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والاشتباك مع أفراده المسترخين يوم عيد الغفران اليهودي (كيبور)، وإيقاع عشرات منهم وربما مئات بين قتيل وأسير.

لسنوات طويلة منذ انسحاب إسرائيل الجزئي من غزة في مايو/أيار 1994 بعد توقيع اتفاق أوسلو بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ انسحابها الكلي من مستوطنات قطاع غزة ومن مراكز جيش الاحتلال في أغسطس/آب 2005، كان حضور غزة في نشرات الأخبار باهتا في العموم، وموسميا أو طارئا في فترات محددة ومتباعدة، وقعت فيها اشتباكات متبادلة أدت إلى غارات إسرائيلية ورشقات صواريخ للمقاومة، ثم يبرد كل شيء وتبتعد غزة عن النشرات وغرف الأخبار.

ورغم تعدد ما يمكن وصفه بأنه “حروب الاحتلال الإسرائيلي على غزة” خلال سنوات منذ إخلاء إسرائيل للقطاع في عام 2005 في ما عُرف بـ”خطة فك الارتباط الأحادي الجانب”، فإن حرب “السابع من أكتوبر” ستكون فارقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وفي القلب منه القضية الفلسطينية، للأسباب التالية.

حرب رسمية

أولا: هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها دولة الكيان الصهيوني أنها في “حالة حرب”، وذلك منذ خمسين عاما كاملة، عندما أعلنتها آخر مرة في السادس من أكتوبر 1973، عندما فاجأها الجيش المصري باقتحام قناة السويس، وخط بارليف الحصين، وكذلك قوات الجيش العربي السوري باقتحام هضبة الجولان وخط ألون الدفاعي.

ورغم دخول إسرائيل في حروب واشتباكات كثيرة من جنوبي لبنان إلى غزة مرورا بالأراضي السورية، فإنها -وإن كانت في معظمها حالة حرب فعلية- لم تعلن أبدا أنها في حالة حرب بشكل رسمي.

وإعلان الدولة -أي دولة- أنها في حالة حرب يتيح لقادتها حق استدعاء قوات الاحتياط وتعبئة موارد الدولة في مختلف المجالات، وتسخير وتوجيه كل الدعم اللوجيستي الممكن من أجل الحرب ووضعها تحت تصرّف قوات الجيش، كما يتيح اتخاذ إجراءات وربما إصدار قوانين استثنائية، فلا صوت في الحرب يعلو على ما يحتاج إليه الجيش.

وبالنسبة للكيان الصهيوني، فإن فداحة الخسائر وهول المفاجأة والارتباك الذي حدث والتهديد الجدي للجيش المحتل، جعل من إعلان حالة الحرب أمرا لا مفر منه، ومؤشرا مهما على أن ما جرى في 7 أكتوبر مختلف عن عشرات الاشتباكات البينية السابقة.

بعيدا عن الكيان

ثانيا: منذ قرار تقسيم فلسطين بين العرب وإسرائيل في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، ومنذ قيام إسرائيل كدولة على أرض فلسطين التاريخية في 15 مايو 1948، كانت كل حروب إسرائيل خارج حدودها، فإما غزوا لجنوبي لبنان كما حدث في 1982، أو قصفا للأراضي اللبنانية والسورية المحتلة كما حدث عشرات المرات منذ حرب أكتوبر، أو عدوانا متكررا على غزة مرات عدة منذ انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها بشكل كامل في عام 2005.

وحتى عندما قامت القوات الجوية للجيش الصهيوني بقصف المفاعل النووي العراقي جنوب شرق العاصمة بغداد في يونيو/حزيران 1980، أو عندما تسللت قوات خاصة إلى مقر القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) واغتالته في تونس العاصمة عام 1988، كانت كلها عمليات بعيدة عن حدود الكيان الصهيوني.

ولأول مرة تتجرأ المقاومة الفلسطينية، وتقوم بهجوم كبير ومنظم ينقلها مباشرة إلى الأراضي المحتلة عام 1948 في اشتباك ضخم في الفعل والأثر بعد أن كانت عملياتها فردية ومحدودة النتائج.

إن ما كانت الدعاية الصهيونية تصفه بأنه “يد إسرائيل أو ذراعها الطويلة”، امتدت لأول مرة منذ نشأة الكيان الغاصب على أنقاض فلسطين التاريخية ليس إلى خارج الحدود المصطنعة لتعتدي وتبطش ولكن إلى داخل حدودها لتدافع وتدفع عنها هجمات المقاومة الباسلة.

المتطرفون يختبئون

ثالثا: إن هذا التحول النوعي تاريخي، لأنه جعل المعركة قريبة وفي قلب المستوطنات الإسرائيلية، بكل ما فيها من تطرف واغتصاب للأرض، وعلى مرمى حجر من المتشددين الذين طالتهم كما غيرهم رشقات صواريخ المقاومة في كل أنحاء الدولة الصهيونية، وكذلك في مراكز سيطرة جيش الاحتلال الذي طالما حارب عن بُعد.

وبعد أن كان غلاة المتطرفين في الدولة العبرية يجاهرون بعنصريتهم عبر الشاشات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويحرضون على الفلسطينيين بكل فجاجة ووقاحة دون رادع أو خوف، فإنهم بعد هذه الحرب أصبحوا يختبئون في الملاجئ، ويهرعون إلى الأدوار السفلى والأماكن الأكثر أمنا بعد أن تدوي صفارات الإنذار في كل إسرائيل من أقصاها إلى أقصاها خوفا من رشقات صواريخ المقاومة.

إن وضع مجتمع تتجذر العنصرية فيه واحتقار الآخر في الملاجئ والحصون هو أمر لم يكن يتصوره أحد قبل شهر واحد من الآن، ولكن المقاومة الفلسطينية التي أطلقت منذ سنوات صواريخ بدائية من قطاع غزة باتجاه الأراضي المغتصبة عام 1948، استطاعت تطوير قدرات صواريخها لتصل إلى كل شبر في فلسطين التاريخية، وهو الأمر الذي جعل كل سكان الدولة العبرية تحت طائلة القصف وصفارات الإنذار لأول مرة.

رابعا: جائحة كورونا والفيروسات المتحورة، واللقاحات وتجاربها السريرية، والغزو الروسي لأوكرانيا، والمعارك في الشرق وقصف العاصمة كييف والمسيّرات وشبه جزيرة القرم، واتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والوساطة التركية، والصراع في إقليم “ناغورنو كاراباخ” بين أرمينيا وأذربيجان، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والانقلابات في إفريقيا، وصراع مجموعة “بريكس” ضد هيمنة الدولار الأمريكي وتحكمه في اقتصاد العالم، وأخبار أخرى كثيرة كانت تحتل عناوين الصحف ومقدمات المواقع الإلكترونية ونشرات الأخبار خلال السنوات الأخيرة، بينما كانت أخبار الحصار المفروض والممتد منذ سنوات على قطاع غزة شحيحة ونادرة، وتشير بوضوح إلى عدم وجود أي اهتمام من المجتمع الدولي بمعاناة المواطنين في غزة.

ما فعلته المقاومة في صباح السابع من أكتوبر مهما اختلفنا في تقييم أثره ونتائجه، فإننا لن نختلف على أنه أعاد القضية الفلسطينية برمتها إلى الواجهة وصدر الصفحات الأولى، ووضعها على رأس الأجندة الدولية وعلى قمة جدول أعمال المجتمع الدولي، خاصة بعد أن تسببت وحشية العدوان في وضع إنساني كارثي في قطاع غزة.

ما فعلته المقاومة هو أنها أعادت ترتيب اهتمامات العالم عبر الحكومات التي تحركت وشجبت ونددت، أو عبر الشعوب التي احتجت وتظاهرت، وتسببت في حراكٍ وضع القضية الفلسطينية وأوضاع غزة المنكوبة على رأس هذه الأولويات.

ما فعلته المقاومة أنها أعادت تذكير العالم الذي كاد ينسى أن هناك شعبا يعاني منذ نكبته عام 1948، وأن احتلالا بغيضا ما زال يجثم على أنفاسه في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القدس المحتلة.

ما فعلته المقاومة الفلسطينية الباسلة في القطاع المحاصر أنها جعلت غزة الأبية تسبق كل الأخبار، وأن تصبح غزة على “رأس الساعة”.