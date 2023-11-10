مصداقية الغرب الكاذبة.. أين حقوق الشعب الفلسطيني!

وجاءت محرقة غزة لتفضح معايير الغرب المزدوجة، وتعري الوقاحة المستترة تحت رداء حماية حرية الرأي وحقوق الإنسان، فلا حرية رأي رأيناها ولا حقوق إنسان عرفناها فيما يدور حولنا من جنون، إنما عالم كاذب منحاز يفصل بين أجناس البشر، يحمي القاتل ويستأسد معه على الضعيف، ومحرقة غزة شاهدة وربما ولأول مرة في التاريخ على وجوه المجرمين بلا أقنعة!

معايير مزدوجة

لا أحد عاقل في هذا العالم يتعاطف مع قتل النساء والأطفال والأبرياء، فالحروب لها قوانينها، ولها أيضًا أهدافها الاستراتيجية في تحرير الأرض، أو رد المعتدي وليس فيها معاقبة الأبرياء بمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إليهم كما نرى ونشاهد الآن.

صدعونا بحقوق الإنسان وحرية الرأي وقيم الديمقراطية الغربية، وأباحوا الإساءة إلى المقدسات الدينية الإسلامية تحت شعار حرية الرأي، وشنوا حروبًا وأشعلوا فتنًا، وساندوا ديكتاتوريات قتلت شعوبها ودمرت بلادها، وحتى صعودهم السياسي ينتهج التحايل واللعب بالعواطف والمشاعر، وهم يستغلون القضايا الإنسانية كقضايا اللاجئين ويتم توظيفها سياسيًا من أجل حصد أصوات المتطرفين والخائفين على حساب اللاجئين الفقراء، الذين اعتقدوا أن بلادهم هي الفردوس، فهربوا إليها بحثًا عن الإنسانية، فاكتشفوا أنهم وقعوا في براثن من لا يرحم، فهم إما غرقى في البحر الأبيض المتوسط أو مقهورون مطاردون مهددون بالترحيل في الفردوس الكاذب!

وزراء إسرائيليون يطالبون بمحو غزة

يصف وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت سكان غزة في أول ثلاثة أيام من الحرب بأنهم حيوانات بشرية يجب التخلص منهم، وما ظهر بعد ذلك كان بالفعل ترجمة لهذا القول، أنها بالفعل إبادة جماعية تمثلت في منع الوقود والدواء والغذاء عن سكان القطاع، فيما وقف حكام الغرب عاجزين، يتفرجون بل ويعلنون كامل المساندة للمعتدي، ليس هذا فقط بل وبعد مرور شهر على دك غزة، يعود وزير التراث الإسرائيلي إلى تأكيد ما قاله جالانت، بل أسوأ من ذلك في تصريح غريب قال فيه إنه يجب إلقاء قنبلة نووية على القطاع لمحوه من الوجود.

نعرف طبعًا أن النفاق العالمي فج وعنصري وكريه ودائمًا ما يضرب أمثلة في الكيل بمكيالين، مثلًا رأينا ذلك عندما رحب الاتحاد الأوروبي ودول العالم بملايين الأوكرانيين، وشاهدنا كيف كان التفاعل الإيجابي الذي أسهم في خلال أيام قليلة فقط من توطين ملايين اللاجئين الأوكرانيين في القارة الأوروبية وهو الاتحاد نفسه الذي يتعنت ضد بضعة ألوف من اللاجئين من الدول الإفريقية والدول الإسلامية.

ذات الوجهين

أرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ذات الوجهين هي أيضًا نفسها التي صرحت في 19 أكتوبر سنة 2022 ردًا على مزاعم انتهاكات روسية في أوكرانيا أن “الهجمات التي تستهدف البنى التحتية المدنية لأجل قطع المياه والكهرباء والتدفئة عن الرجال والنساء والأطفال مع قدوم الشتاء، هي أعمال إرهابية خالصة وعلينا أن نطلق عليها هذا الاسم”. لم تطبق ما قالته مع روسيا على إسرائيل بل التزمت الصمت أمام تصريحات جالانت وزير الدفاع ووزير التراث صاحب تصريح القنبلة النووية، بل استمرت في إعلان تأكيد أنها تقف إلى جانب إسرائيل قائلة “إن إسرائيل تملك حق وواجب الدفاع عن نفسها” دون أن تتطرق إلى حق الشعب الفلسطيني في أرضه!

تصريحاتهم المنحازة تنافي ما يدعونه من أخلاق وتكشف ضعف قيادتهم، فقول الحق قوة انظر إلى ما قالته مادلين أولبريت عن الخراب الذي حل بالعراق ووفاة أكثر من نصف مليون طفل “أن الأمر يستحق ذلك” أي أمر هذا؟!! والحرب تمت تحت خدعة أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق!! وكانت كذبة كبرى اختلقتها أمريكا لتدمير العراق.

إن التاريخ يعيد نفسه هذه المرة ليس فقط بيد ضحية محرقة الأمس، بل وبمساندة الجلاد السابق لهم على حساب شعب أعزل محاصر منذ سنوات طويلة، فيما يشبه “الجيتو” اليهودي، وبمناسبة الجيتو وقف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين في الذكرى الثمانين لانتفاضة وارسو عند النصب التذكاري لجيتو وارسو الشهير يعتذر عما فعله النازي عندما قمع انتفاضة وارسو التي استمرت 3 أيام سنة 1943 وأعدم فيها 7 آلاف مقاوم يهودي رميًا بالرصاص، وقام بترحيل 566 ألفًا إلى معسكرات الاعتقال حيث لاقوا حتفهم فيما بعد.

الأصوات الحرة

السؤال الآن أين أحرار العالم من كل ما يحدث للفلسطينيين؟ لا شك أن هناك بالتأكيد من لا يرضى بهذا الظلم، انظر إلى دول أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا وكولومبيا وكيف قطعت العلاقات مع إسرائيل، وهناك أفراد كثيرون أيضًا على المستوي الشخصي رفضوا هذا الظلم مثل الصحفية الأمريكية جازمين هيوز من صحيفة “نيويورك تايمز” التي وقعت بيانًا يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة ضد الفلسطينيين، ولم تبال عندما تم فصلها من الصحيفة!

جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يوجه انتقادات حادة إلى ذات الوجهين ارسولا فون دير لاين ويقول: إن هذه الأخيرة لا تمثل وجهات الاتحاد في السياسة الخارجية، بل يقررها زعماء دول الاتحاد أنفسهم.

الصحفي الألماني فابين شيدلر يكتب مقالًا يوجه فيه سهم الانتقاد إلى سياسة المستشار الألماني، ويتهمه بازدواجية المعايير.

ويقول لويس شاربونو، مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” بالأمم المتحدة: “إذا أرادت الولايات المتحدة وبقية الحكومات الغربية إقناع العالم بجديتهم بشأن حقوق الإنسان وقوانين الحرب، فإن المبادئ التي تطبقها يجب أن تنطبق أيضًا على استخفاف إسرائيل بحياة المدنيين في غزة”.