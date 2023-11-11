معركة الطوفان والإعلام الأوروأمري صهيوني

فضحت معركة “طوفان الأقصى” الإعلام الغربي، وكشفت زيف ما يدعيه عن حرية الرأي والتعبير، وتهافت ما يطلقون عليه زورًا شعار (المهنية) في التعامل مع الوقائع والأحداث بحيادية، ونقلها للمشاهد بأمانة دون تلوين أو تحريف، ففي لحظة فارقة تابعنا كيف يلقن مذيع إحدى فضائياتهم الشهيرة مراسلته -دون أن ينتبه للبث المباشر- لترديد ادعاءات باطلة منافية للحقيقة، ودون أن يتحقق ويدقق. رصدنا كيف روّج الإعلام (الأوروأمري صهيوني) وردد مزاعم الاحتلال التي ثبت كذبها بشأن مقتل 40 طفلًا مع التمثيل بالجثث، متجاهلين في اللحظة ذاتها الآلاف من الأطفال الفلسطينيين الأبرياء الذين حصدت قنابل الخسة والنذالة أرواحهم عبر قصف الطائرات.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد تابعنا أيضًا كيف سقط هؤلاء الأدعياء بانحيازهم الفج؟ وعدم سماحهم للرأي الآخر أو منحه المساحة الكافية لقول ما عنده لتصحيح معلوماتهم المغلوطة وبياناتهم المشوشة، حتى كاد السفير الفلسطيني حسام زملط يخرج عن وقاره مرارًا، فبدلًا من مواساته إزاء ما يتعرض له شعبه من مذابح، رأيناهم يحاصرونه مطالبين بإدانة منه لعمل المقاومة، وكأن ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقع فجأة، دون سياق من الأحداث السابقة واللاحقة، وينفصل تمامًا عما يمارسه الاحتلال من عدوان وإجرام ممنهج طوال 70 سنة، وبكل فجاجة يتجاهلون معاناة شعب محاصر في ظل جحيم نظام عنصري اختفى من على ظهر الكوكب إلا في منطقتنا المنكوبة، وحتى باتت غزة وفق المراقبين أكبر سجن مفتوح في العالم.

هكذا سقط الإعلام (الأروأمري صهيوني) في شرك تزييف الوقائع والترويج لمعلومات مغلوطة دون التثبت من مدى صحتها ودقة ما تتضمنه من معلومات، حتى جاء (أبو عبيدة) ورجاله ليكشف عورتهم وهراء مهنيتهم التي صدعونا بها سنوات وعقود، ليتأكد لنا أن ما يرفعه الغرب من شعارات مجرد طبل أجوف وثرثرة فارغة تلوكها الألسن دون سند من واقع أو ظل من حقيقة، حتى أن استشهاد عشرات الصحفيين الذين تم استهدافهم بسبب مهنتهم لم يحرك لهم ساكنًا، وكأنهم يباركون قتل الضحايا، على أن يموتوا في صمت حتى لا تزعج ضمائرهم المطاطية.

خديعة المهنية

أمام هذه اللحظة الراهنة، ينبغي علينا أن نتوقف ونمعن التفكير كيف لقنوات ومحطات إذاعية وفضائية لطالما صدعت رؤوسنا بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقيم الأخلاقية وتنحية الآراء الشخصية وحتى المشاعر الإنسانية والتعامل بكل حيادية مع الوقائع والأحداث.. فما الذي جرى؟!! وكيف سقطوا في مستنقع التضليل وبث الأكاذيب والترويج لقصص واهية لم تصمد أمام الحقائق الدامغة (انظر مثلًا لتصريحات نساء الاحتلال وهن يقصصن للإعلام كيف كان تعامل رجال المقاومة راقيًا ورفيعًا، فلم يروعوا طفلًا ولم يعتدوا على امرأة أو عجوز، ويكفيك لقطة الأسيرة المحررة وهي تستدير قبل العودة من حيث جاءت فقط لتصافح الذين أسروها في مشهد بليغ يغنيك عن أطنان الكلمات).

صحيح أننا لم نكن بحاجة لما يجري في معركة “طوفان الأقصى” لإدراك هذه الحقيقة، فهي ماثلة أمامنا بشكل يومي وفق عشرات النماذج والأمثلة التي تؤكد الكيل بمكيالين، وأن نهج ازدواجية المعايير يتم بصورة فاضحة، لكن أحيانًا ما يعوزنا الحاجة إلى تأكيد ما هو مؤكد، فقط لمراجعة أنفسنا وإعادة هيكلة مواقفنا وتأسيس رؤيتنا (خاصة نحن معشر الإعلاميين) على أرضية مغايرة لتلك التي رسخها في أذهاننا إعلام له أجندة تختلف في قيمها وقائمة أهدافها عما نسعى لتحقيقه.

بل إن الحقيقة التي تتجلى أمام أعيننا الآن ويجب ألا ننساها، أن هذا الإعلام يقوم على منطق مقلوب، ولنتذكر أن شعاره الأساس (ليس الخبر أن يعض الكلب رجلًا، لكن الخبر أن يعض الرجل كلبًا) هذه المقولة الساذجة والشاذة تكشف بوضوح طبيعة هذا الإعلام وتبلور إصراره على تركيز الأضواء على نقطة أو بؤرة صغيرة تتجاهل المحيط الكبير الذي يحيط بها، وهو أمر لا يستقيم مع ما نصبو إليه، حيث نتطلع إلى إعلام هادف صاحب رسالة ينتمي لقيم مجتمعه ويلتزم بتقاليده الراسخة على أساس من عقيدته.

لا مجال للرأي الآخر

إنني بهذا الطرح لا أوجّه اللوم إلى الإعلام الغربي، فليس هذا شأني ولا يعنيني بالأساس، لكن على ضوء ما تقدم أريد أن أوجّه اللوم إلى قناة الجزيرة، ففي اعتقادي أن هذا ليس أوان شعار (الرأي والرأي الآخر)، فلا مجال له هنا في مواجهة عدو محتل غاصب مجرم بربري ليس له أدنى نصيب من القيم الإنسانية، وإذا كنا ندعو نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطعة مواقع الكيان وعدم التفاعل مع المنتمين إليه، برغم يقيننا أن هذه الشريحة بثقافتها وخبرتها وإلمامها بالقضية قادرة على ردع الحجج والأكاذيب وتفنيدها التي يروجها العدو ومنتسبوه، فمن باب أولى أن تكون المقاطعة على الشاشة حيث الجمهور يضم شريحه أكبر بعضها ممن لا يملكون وعيًا كافيًا لتميز الحقائق من الأكاذيب.

نحن لسنا بحاجة إلى مطالعة وجه الـ(نتن ياهو) أو أي من أفراد عصابته للظهور على الشاشة يبث أكاذيبه، لقد أشفقت كثيرًا على الإعلامي الكبير محمد كريشان وهو يكاد يصيبه الغثيان عندما اضطر لقطع الإرسال عن أحد الأصوات الصهيونية التي بلغ به التبجح إعادة ترديد الأكاذيب التي سقطت منذ لحظة ترويجها على لسان قادة الاحتلال وعجوز البيت الأبيض، لكن رغم سقوط الرواية المتهافتة إلا أن ذاك الصهيوني أراد تمريرها مستغلًا ما تحظى به القناة من مصداقية واسعة لدى المشاهد العربي.

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إن الكيان المحتل لا يجيد سوي نشر الشائعات كأحد أهم عناصر الحرب النفسية التي يعتمد عليها لتحقيق أي مكاسب، خاصة بعد أن ظهر عجزه ووضح مدى تقزمه أمام المقاومة الباسلة على مدار أكثر من شهر، وظني أنه ينبغي علينا أن نسعى بجدية لإجهاض مخططه الخبيث والتصدي بحزم لأكاذيبه التي يمكن أن تزعزع ثقة البسطاء وتهدد الجبهة الداخلية التي -ولا شك- تمثل حاضنة لها أهميتها لرجال المقاومة تشد من أزرهم وتقوي عزيمتهم.

أرجو مخلصًا أن تتوقف الجزيرة عن استضافة عناصر ممثلة للكيان الغاصب تحت شعار ثبت زيفه، فلا مجال لرأي آخر في أوقات المعارك الكبرى والقضايا المصيرية التي تخص الأمة، وما أحوجنا في هذه الظروف إلى حماية عوام الناس من البلبلة، وهذه رسالة عتاب من باب المودة لقناة الجزيرة (فضائية الأحرار في كل بقاع الأرض)، أطرحها تقديرًا وعرفانًا لدورها وحرصا على مصداقيتها.. نتمنى ألا تطالعنا في هذه الأجواء الساخنة وجوه اللصوص القتلة من مصاصي الدماء، وكفانا ما بين ظهرانينا من مرجفين وطابور خامس يتحدثون بلساننا وفق منطق (الكواهين)، فما حاجتنا لكواهين الصهاينة على الشاشة التي باتت دون جدال ملاذنا الوحيد.. فلا تستكثروها علينا.