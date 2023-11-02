لماذا تخشى إسرائيل من هدنة انسانية لوقف إطلاق النار؟

انتهى شهر أكتوبر، ومضى على بدء الحرب على غزة قرابة ثلاث وعشرين يومًا، حرب همجية غير متناظرة بين جيش يمتلك كافة أنواع الأسلحة المتطورة وتكنولوجيا القتال وبدعم من قوى العالم الغربي وبسخاء غير مسبوق بالقنابل والصواريخ والأسلحة الآلية، في مقابل مجموعات من المسلحين بأسلحة أفراد داخل قطاع غزة الساحلي الذي لا تتجاوز مساحته مساحة مدينة صغيرة في أي دولة في العالم.

ألقى الطيران الحربي خلال هذه المدة القصيرة آلاف الأطنان من المتفجرات والقنابل المختلفة على هذه المساحة بما يعادل نصف قنبلة نووية بتقييم الخبراء، وقام بقطع كافة أنواع الإمدادات الأساسية من ماء وطعام ووقود، وقتل قرابة عشرة آلاف وهدم أحياء بكاملها، وشرد قرابة مليون ونصف المليون من مناطقهم.

كل هذا خلال عشرين يومًا، فيما العالم يندّد، ومظاهرات في كل عواصم العالم تدعو لوقف فوري لإطلاق النار، وهدنة انسانية وإدخال مساعدات للقطاع، لكن الجيش المتسلّط وحكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو ترفض بشكل قاطع الاستجابة لأيّ من هذه المطالبات، وتستمر الهجمات البربرية ضراوة وتستعر الحرب أكثر فأكثر مع مرور الوقت، في ظل تخبّط ملحوظ لجيش الاحتلال وعدم وضوح لأهداف الحرب في عملية انتقامية عقابية لجميع سكان غزة ردًّا على العملية الهجومية التي نفذها مجموعة مقاتلين من غزة يوم السابع من أكتوبر والتي أفضت إلى القضاء على فرقة كاملة في جيش الاحتلال وأسر ما يزيد عن مئتين آخرين في غضون ساعات، في معركة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي.

لا استجابة

وفي ظل الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف إطلاق النار الفوري وإيقاف الهجمة البربرية ضد المدنيين العزّل، ومع ارتكاب إسرائيل المجازر وقصفها للمستشفيات والمساجد والكنائس وانتهاكها لجميع الأعراف والقوانين الدولية، لا تستجيب الأخيرة بل وتستهجن كل من يدعوها لوقف إطلاق النار، وتستمر في حربها أكثر ضراوة من قبل. لقد تقدم أكثر من عضو في مجلس الأمن بمسودة قرار لوقف إطلاق النار لكنه تلقى الفيتو الأمريكي في كل مرة، في رعاية كاملة وغطاء إجرامي واضح من قبل الولايات المتحدة والغرب لإسرائيل.

ودعت أيضًا المجموعة العربية في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة التصويت على قرار لوقف إطلاق نار فوري وهدنة انسانية وحازت على تصويت مئة وعشرين عضوًا، لكنها فشلت في الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار.

إسرائيل بدورها تقول إنها لا يمكنها وقف إطلاق النار في غزة، وهي في خضم معركة للقضاء على حماس وتحرير الرهائن لديها، وبدأت حربا برية، بل تضعه ضمن استراتيجيتها في تنفيذ هدفها، لكنها لا تتجرأ على الدخول لغزة سوى بضع مئات الأمتار وسرعان ما تتراجع على وقع ضربات المقاومة، لتعود تقصف بطيرانها الحربي وتقذف بأطنان القنابل إمعانًا في سياسة للانتقام الذي تمارسه، وتدّعي أن هذه التوغلات ما هي إلا تكتيك لديها فيما يظهر لجميع المراقبين أنه فشل في الدخول البري وبالتالي فشل في استراتيجية الحرب المركزية لدى الجيش.

في المقابل أبدت المقاومة الفلسطينية حسن نوايا بإطلاقها لبعض المأسورين لديها دون مقابل، في محاولة لتقديم أوراق تفاهم على طاولة المفاوضات التي تتوسطها قطر وتحاول من خلالها التوصل لاتفاق تبادل أسرى يكون محرّكًا لاتفاق شامل يشمل وقف لإطلاق النار، لكن إسرائيل تتعنت وترفض الاستجابة للوساطة القطرية وتستمر في نهجها وهو تدمير غزة على رؤوس أهلها.

السبب في عدم قبول الهدنة

لكن لماذا تصرّ إسرائيل على عدم قبولها بوقف إطلاق النار حتى ولو كان لبضع ساعات كي يلتقط المدنيون أنفاسهم؟ لماذا ترفض رفضًا قاطعًا مجرد التفكير بهدنة انسانية، فيما يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ يعتبر وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين والجرحى أو تمكينهم من التقاط أنفاسهم وتقديم المساعدة حقًا أساسيًا في أي حرب وبين أي أطراف مهما بلغت بهم درجة العداوة؟

لكن جيش الاحتلال يرفض ويتذرع بأنه لن يسمح لحماس بالتقاط أنفاسها، لكن هناك سببا آخر يرفض الاحتلال لأجله وقف إطلاق النار، سبب يمكن أن يضيع إنجازه الوحيد وغير الكامل ويفقده القدرة على استعادته مجددًا، إنه ببساطة خشيته من هجرة عكسية لأهل مدينة غزة وشمالها، أي عودة الناس لبيوتها، وتوجيههم من جنوب القطاع إلى شماله، وبالتالي فشله في مخططه الأساسي وهو الاستفراد بالمقاتلين ومحاصرتهم، وهذا يعني بالضرورة سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وبالتالي ازدياد وتيرة الضغط عليه من قبل المجتمع الدولي، وعدم تمكنه من تحقيق أهدافه في المدى المنظور.

وهذا هو السبب الأساسي الذي دعاه لمحاولة تنفيذ مخططه بشطر قطاع غزة لنصفين، ودخوله بريًا من خاصرة غزة الرخوة كما يسميها المحللون ليصل لشارع صلاح الدين، لكي يمنع أهل غزة من العودة في حال استجاب للضغوط وأوقف إطلاق النار ولو بشكل مؤقت.

إن كل محاولات الجيش للدخول بريًا لغزة تبوء بالفشل لأن جندي الجيش يشعر بالرعب الشديد لمجرد التفكير بالدخول لغزة، وأصبح هناك فكرة لدى هذا الجيش أن من يدخل غزة لا يعود منها، ومهما حاول جنرالات الحرب وضباطه تهيئة الأجواء القتالية وتحفيز جنود الجيش للدخول ومهما أشعرهم بالدعم والإسناد جوًا وبرًا وبحرًا، فلا يغير ذلك شيئًا في فكرته عن غزة. فبمجرد تلقيه لقذيفة مضادة للدروع أو صلية من رشاش آلي، يهرع لينسحب سريعًا من المكان، خشية من أن يفقد حياته، وهذا ما يجعله لا يتمكن من المكوث لساعات في غزة في حال دخلها برًا.

حتى لو ركاما

الناس في غزة وتحديدًا هؤلاء الذين نزحوا جنوبًا، معظمهم يشعر باستياء كبير، ويتمنى لو تتاح له فرصة العودة لبيته، حتى وان كان ركامًا، وذلك لسببين أساسيين، السبب الأول أن هذا الجيش خدعه حين قال له إن جنوب وادي غزة أماكن آمنة، فقُتل الناس جنوب الوادي بنفس درجة قتلهم شماله، بل وعانوا الأمرين لتوفير ماء الشرب وطعام لأطفالهم ولم يسعفهم أحد في مساعدات أو يمد لهم يد العون، وبالتالي خياراتهم أصبحت ضئيلة محدودة، وسيختار العودة ليموت في بيته أفضل من كل هذا السيناريو الذي وقع به.

والسبب الثاني أنه جرى زجّه في مخطط لتهجير نحو سيناء، بمجرد خروجه من بيته وتوجهه لجنوب غزة، بدأت الأحاديث تدور أنه سيجري ترحيل جميع أهالي غزة نحو سيناء، وهو ما حدا بمصر لتقف في وجه المخطط وترفضه بشكل قاطع، ويرفضه الفلسطيني نفسه لأنه يعلم يقينًا أنهم سيلقونه للصحراء وأنه بمجرد إخراجه من غزة فلن يعود لها من جديد وستكون بمثابة هجرة جديدة للفلسطينيين وكارثة أخرى تضاف للكوارث التي يمر بها، وبالتالي بات الفلسطيني يفكر بطريقة صدامية وغير مكترثة، وأنه سيعود لبيته ليعيد ترتيب نفسه وليحصل ما يحصل بعدها، المهم أن لا يجري خداعه من جديد.

من الجدير بالذكر أن لدى الاحتلال قرابة مئتي ألف مهجر أيضًا من غلاف غزة جنوبًا وشمال الأراضي المحتلة على الحدود مع لبنان، بمجرد إعلان هدنة إنسانية سيخرجون عليه ليسألوه عما أنجز وهل وفر لهم الأمن المطلوب ليعودوا لبيوتهم، وحينما يجدون أن الإجابة سلبية سيستشيطون غضبًا.

غضب قد يفضي إلى خلافات داخلية لا تمكن الجيش من معاودة نشاطه الحربي ضد غزة أو لبنان، وبالتالي حالة الحرب تعني أمرًا واحدًا هو شراء المزيد من الوقت، لجنرالات حرب ومن خلفهم رئيس وزراء علّهم يحققون أيّ هدف أو صيد ثمين يمكنهم من إيقافه، فيما هم لا يعرفون ما يفعلوا حيال الأزمة التي وُضعوا بها، بل إن الهدنة الإنسانية تعني رفع الغطاء عن جرائم الحرب التي مورست خلال هذه المدة، لأن ما يجري تداوله على الإعلام لا يمثل أكثر من عشرين بالمئة من حقيقة ما اقترف الجيش من جرائم.

يفهم قادة هذا الجيش ومن خلفهم نتنياهو هذه الأمور جيدًا، ويعرفون أنهم خدعوا الجميع، بداية بمجتمعهم الداخلي، وأهالي غزة، وصولًا لحلفائهم والمجتمع الدولي، وبالتالي الحديث عن هدنة إنسانية يعني ضربًا من ضروب الانتحار لدى قادة سياسيين وعسكريين من هذا النوع.

، صحيح أن حجم الضغوط يزداد عليهم، صحيح أن الحرب وعدم وضوح أهدافها وجبن جنودهم وفشل خططهم يلقى بظلاله على المشهد، لكنهم لن يتمكنوا من إيقافها بأي شكل من الأشكال، ولا الحديث عن اتفاق من أي نوع، لأنه يعني نهايتهم السياسية جميعًا، هذا ان لم يجري محاكمتهم على تقصيرهم، لهذا يسارعون إلى إلقاء اللوم على بعضهم البعض، ويسارع قائدهم الأعلى صاحب فكرة الحرب غير المتوقفة ليلقي باللوم حول ما حصل في السابع من أكتوبر على قادة أجهزة الأمن لديه، ويبرئ نفسه من المسؤولية.

يعلم الجميع أنه بمجرد توقف هذه الحرب، سيطاح برؤوس الجميع في سدة القرار، بل وستدخل إسرائيل هذا الكيان الهش بأزمة ثقة قد لا تخرج منها أبدًا الا نحو المطارات والسفن لمغادرة هذه الأرض المشؤومة بعد جرائم الحرب التي ارتكبوها طوال أكثر من سبعين عام، هذه هي بداية النهاية، ويعلم بيبي نتنياهو هذا الأمر، لذلك يصعد لقمة الشجرة، ويتمسك في أضعف غصن فيها: الحرب.