الملثم والمسافة صفر وجحر الديك.. والبحث عن الهوية

مصطلحات (الملثم) و (المسافة صفر) و (جحر الديك)، هي الأكثر تداولًا في الشارع العربي، وربما في الشارع غير العربي أيضًا، من بين كثير من الأسماء والمصطلحات التي أفرزها العدوان الإسرائيلي الأمريكي على قطاع غزة، حتى وإن تفاوتت أسباب الاهتمام هنا وهناك لأسباب عديدة، نظرًا لتفاوت الثقافات والأيديولوجيات.

وقد بدا أن هذه المصطلحات كانت أكثر تداولًا في الشارع الإسرائيلي أيضًا، بعد أن كشفت الأنباء -على سبيل المثال- أن نسبة مشاهدة بيانات (الملثم)، أو أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح الرسمي لحركة حماس، كانت أكثر هناك من مشاهدة المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

المصطلحات الثلاثة ترتبط فيما بينها بالزعامة في الأول، والبطولة في الثاني، والفداء في الثالث، ويجمعها ارتباط وثيق في المعنى، بما يؤكد أن الشارع العربي في شوق واضح إلى هذه المعاني، يتلهف إلى سماعها، سواء كانت قادمة من فلسطين، أو يراها في اليمن، أو يسمع عنها من جنوب لبنان، أو أي قطر من الأقطار، إلا أن المؤكد أن المواطن في الدول العربية قد وجد ضالته في المقاومة الفلسطينية، تحت أي مسمى، حماس أو الجهاد أو عز الدين القسام، أو أي شيء من هذا القبيل، ذلك أن التاريخ الإسلامي زاخر بالبطولات، التي لا وجود لها في عالمنا المعاصر إلا في الكتب والمراجع التاريخية، وها هي تتحقق رأي العين.

نموذج للشخصية القيادية

** أبو عبيدة أو الملثم، هو نموذج للشخصية القيادية والعسكرية الإسلامية النموذجية، الصدق، الحزم، الثقة، رباطة الجأش، الإخلاص، العزيمة، اليقين بالله، الثبات، القوة، من هنا نال تقدير العدو والصديق، الكل ينتظره، يتشوق إلى سماعه، البعض يقف احترامًا حين يتحدث، هناك من سمى مولوده “أبو عبيدة”، هناك من جعل صورته وسمًا وهيئته أيقونة وصوته أداة نداء، هناك من اعتمد بياناته مصدرًا وحيدًا للحصول على الأخبار، بالتأكيد هي حالة نفسية عربية خالصة تبحث عن الزعامة والقيادة المفتقدة منذ عقود وربما قرون عديدة، وجدها المواطن العربي والمسلم أخيرًا في شخصية “أبو عبيدة”.

** المسافة صفر، هي وحدة القياس الأكثر هيبة وروعة من بين كل المتشابهات، كشفت زيف وحدات القياس الأخرى من أمثال مسافة السكة، ومسافة الطريق، والأميال، والأمتار، وما شابه ذلك، حينما يصل عنصر المقاومة سيرًا على الأقدام، بكل شجاعة إلى حيث توجد الدبابة أو المدرعة أو حاملة الجند، كي يضع عليها المتفجر بيديه، هي إذن المسافة صفر التي ندر تكرارها في الحروب، هي المواجهة الشخصية مع آلة القتال الضخمة والمصفحة الفائقة الضخامة، هي العقيدة القتالية التي سطرت صفحات جديدة في مجلدات الحروب، هي قضية إيمان بتراب وطن أريقت من أجله دماء طاهرة غزيرة على مدى 75 عامًا.

** جحر الديك، هي تلك القرية الواقعة في جنوب محافظة غزة، تبعد عن غزة المدينة 8 كلم، يحدها شرقًا الخط الأخضر، وغربًا شارع صلاح الدين، وجنوبًا وادي غزة، هي قرية زراعية حدودية منتجة للخضراوات والفواكه، وهي من بين القرى التي دمرها الاحتلال الصهيوني عام 1948، ودائمًا ما تتعرض القرية طوال العقود الماضية لتجريف أراضيها بفعل الاجتياحات الإسرائيلية، لذا كانت هدفًا للاجتياح البري منذ بداية العدوان، نظرًا لكون أطرافها ممهدة خالية من الإنشاءات، إلا أنها شهدت في الوقت نفسه فصولًا من البطولة والفداء لا يمكن محوها من ذاكرة قوات الاحتلال، حيث تدمير عشرات الآليات، والانقضاض على عشرات الجنود، ومن هذه القرية تحديدًا خرج مصطلح “المسافة صفر” بعد أن شاهدنا أول عملية نسف للدبابات بهذا الشكل الأسطوري.

الدفاع عن شرف الأمة

علامات بارزة سجلتها المقاومة الفلسطينية، وهي تدافع عن شرف ومقدسات أمة استكانت أمام جبروت العدو، وترهلت وقت لا يجوز الترهل، وهو ما جعل الشعوب تبحث عن القائد وتنتظر البطولة وتترقب الفداء، وهو الأمر الذي رفع من سقف التفاؤل والآمال، على الرغم من عظم الخسائر البشرية والمادية بفعل أطنان القنابل والمتفجرات التي استجلبت على الفور من المخزون الأمريكي بالدول الشقيقة، أو بمعنى أصح: للأسف الشقيقة، التي تفتقد للسيادة حتى على أرضها، إلا أنها تستطيع التسيُّد والتجبر على مواطنيها، تارة تمنعهم من الاحتجاج -مجرد الاحتجاج- وتارة تزج بهم في غيابات السجون.

لنا أن نتخيل أن قمة عربية إسلامية، قوامها 57 دولة، لم تستطع التأثير ولو بمجرد التهديد أو التلويح به في مجريات سلوك دولة الاحتلال، التي اتخذت من قتل الأطفال وتدمير المنشآت وتشريد الآمنين، عوامل فخر ومباهاة في تصريحات مسؤوليهم ووسائل دعاياتهم، وهو ما جعل من “أبو عبيدة” أيقونة جماهيرية، ومن المسافة صفر مصطلحًا شعبيًّا، ومن جحر الديك مدعاة أمل لكل الشعوب المغلوبة على أمرها، وهي تبحث عن الهوية، وتنشد التحرر، ليس من الاحتلال الأجنبي، بل من الاحتلال المحلي الجاثم على الصدور، في صورة قادة، لا نعرف من أين أتوا، ولا كيف، ولا ظروف وملابسات نشأتهم المريبة.

ولنا أن نتخيل أن جيوشًا عربية، تعد في طليعة الأكثر إنفاقًا في العالم (2,3 تريليون دولار خلال عقدين من الزمان و124 مليار دولار العام الماضي فقط) لم نسمع لأي منها صدى في الأحداث الجارية تصريحًا أو تلميحًا، ليطرح السؤال نفسه: لأي هدف تتسلح، ولأي زمان وأي مكان، ولأي عقيدة قتالية، ولأي مواجهات يمكن أن تكون، اللهم إلا إذا كان الاستعداد لمواجهات داخلية، كما هو الحال الآن في بعض البلدان، أم أنه العبث الأزلي الواضح في الصدأ الذي ينخر بمعظم هذه الأسلحة، من طائرات وسفن ومدرعات، وهو الأمر الذي جعلنا أحيانًا نتخطى الجغرافيا والتاريخ معًا، ترحمًا على نيلسون مانديلا من أقصى الجنوب، إلى جيفارا في أقصى الشمال، علّ وعسى أن يبدو ضوء في نهاية النفق، أصبحنا نراه الآن في فلسطين، إيمانًا بوعد الله، ولن يخلف الله وعده.