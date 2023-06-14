عملة نادرة.. محاولة لاستنساخ شيء من الخوف

لا تزال شركة العدل للإنتاج الدرامي والسينمائي تكافح من أجل أن تظل في سوق الإنتاج الدرامي والسينمائي، وتحاول أن تحتفظ بأدائها في تقديم أعمال تليفزيونية ترتبط بجمهور المشاهدين.

هذا العام قدمت الشركة في الموسم الرمضاني ثلاثة أعمال درامية هي: (ألف حمد الله على السلامة) بطولة يسرا، وجميلة بطولة ريهام حجاج، و(عملة نادرة) بطولة نيللي كريم وشاركها البطولة الفنان أحمد عيد بعد غياب عن الأعمال التليفزيونية، وجمال سليمان.

شجعني وجود أحمد عيد أولا ونيللي كريم على مشاهدة مسلسل عملة نادرة من تأليف مدحت العدل صاحب عشر مسلسلات تليفزيونية جيدة، والعمل من إخراج محمد العدل الذي بدأ أعماله التليفزيونية في 2013 بمسلسل الداعية مع هاني سلامة، أما جمال سليمان فقد شاهدت له أعمالا درامية قليلة رغم كثافة إنتاجه لكن وجود أحمد عيد جعلني أتحمس كثيرا.

خلل الحبكة الدرامية

تبدأ أحداث مسلسل عملة نادرة في أحد نجوع الأقصر -النجع قرية صغيرة – في عام 2004، لكن ملامح بناء القرية وأهلها توحي لك أننا في منتصف السبعينيات أو ما قبلها، حيث تتحكم عائلتان في النجع، عائلة عبد الجبار وعائلة حسن أبو عصاية، صديقان قديمان يتاجران في السلاح والآثار برعاية باشاوات كبار في الدولة والحزب الوطني الحاكم في ذلك الوقت.

تتنافس العائلتان على عضوية مجلس الشعب، وعلى التجارة، وعدد المتعلمين في القرية أو النجع لا يتجاوز عدد أصابع اليد!! صراع عادي بين الصديقين اللذين اختلفا فصار لكل منهما عزوته ومن يوسوس له، الصديقان لا يتعاركان علنا، لكن لكل منهما باشا يتبعه، وينافس كل منهما الآخر. هذا الصراع وإن كان خفيا إلا أنه يظهر حين يطلب أحدهما ابنة الثاني للزواج من ابنه، فيرفض عبد الجبار مصاهرة صديقه القديم ومنافسه الحالي.

كان من الممكن أن نرى نسخة جديدة من روميو وجوليت، أو حسن ونعيمة ويستمر صراع الكبار سواء في تهريب السلاح أو في سرقة الآثار والتحكم في أقوات أهالي القرية سواء بعبارات العبور إلى الأقصر، أو في احتياجات الأهالي من السلع والمنتجات!! وبدا ذلك غريبا في بداية القرن الحادي والعشرين، لكن الصراع يتغير بزواج أحد أبناء عبد الجبار عضو مجلس الشعب وكبير عائلته من بنت لأحد البسطاء، ممرضة بمستشفى في الأقصر. عروس فقيرة لا تناسب العائلة الكبيرة المسيطرة قد تجد بعض المضايقات، لكن الأحداث تتطور.

لدى عبد الجبار ثلاثة أبناء متزوجون وفتاة، ويبدو مسعود ـ احمد عيد – أكبر الأولاد غير محب لزوجته، ويشعر بالكراهية تجاه شقيقه الأصغر بلال وزوجته الجميلة نادرة (قامت بالدور نيللي كريم)، ويرزق بلال بولد ليكون حفيدا لعبد الجبار. يقوم عبد الجبار بكتابة مساحة من الأرض لولده، مما يوغر صدر مسعود على أخيه فيقتله في إحدى مرات تهريب السلاح، لتأخذ الأحداث مسارا آخر.

انتقام نادرة

بوفاة بلال نكتشف أنه كتب الأرض لزوجته قبل الوفاة، والأرض في الصعيد كالعرض لا تذهب لغريب. تبدأ محاولات عبد الجبار في الاستحواذ على أرضه مرة آخري، يحاول أن يزوج نادرة لأحد أبنائه لكنها ترفض الزواج من مسعود. يحاول مسعود أن يهددها ليحصل على الأرض، ورغم أن عبد الجبار يوليها رعايته، ولا تظهر منه أي معاملة سيئة تجاهها إلا أنها تهرب من المنزل، لتبدأ قصة آخرى في العمل.

نادرة ابنة فلاح من إحدى القرى، وقُتل والداها على يد رجال عبد الجبار، لا يشير العمل إلى ذلك سوى بمقولة لنادرة. وتبدأ نادرة في محاولة الحفاظ على ميراث ابنها بالهروب من منزل عبد الجبار، ولأنه يعرف كل القرية أو النجع فتلجأ لأحد رجال الدين المتصوفين، ثم تنتقل إلى منزل العائلة المنافسة لأهل زوجها، وتعود إلى منزل عبد الجبار، وتشرح له ما جعلها تهرب حيث التهديد، وتتهم مسعود بذلك.

تبدأ في محاولة معرفة ظروف مقتل زوجها، عن طريق طبيب شرعي كانت تعمل معه من قبل، تكتشف أن مسعود هو القاتل، وتبدأ رحلة لنادرة في الانتقام من مسعود، لكنها تتطور للانتقام من عائلة عبد الجبار جميعها.

استنساخ فؤاده

لا أدري لماذا جعل المؤلف نادرة تقود حربا شعبية ضد عبد الجبار، فهو رغم تجارته غير المشروعة وحسن أبو عصاية تحت رعاية الحزب الوطني الحاكم، إلا أنها لا تحارب هذا، وتهرب لتعيش مع المطاريد في الجبل، وتبدأ في محاصرة عبد الجبار عن طريق المطاريد وتقوم بسرقة مخازنه، ثم تجارته.

يصبح العمل صراعا بين عبد الجبار ونادرة التي تجمع شباب النجع حولها بمساعدة أحدهم يعمل صحفيا، والطبيبة ابنة عبد الجبار، ثم تنتقل نادرة إلى بيت عائلة أبو عصاية، وتورطه في صراع علني مع منافسه، ثم تقوم بعمل سحر لمسعود فيختل ويتوه، يطارده شبح شقيقه الذي قتله حتى يموت بجوار قبره.

تتزعم نادرة القرية وشبابها في مواجهة عبد الجبار الذي يحاصر النجع، ويمنع عنهم الحبوب والسلع حتى تعود نادرة ويحصل على الأرض وحفيده بعد أن فقد أبناءه الثلاثة، وتعود نادرة من أجل أهل النجع!! وتستمر في الخداع لتقتل عبد الجبار. وفي مشهد سينمائي تقف وسط النجع تعلن أنها قتلت عبد الجبار وتقدم خطبة عصماء فيقوم أهل النجع بتبرئتها على أساس أنها دفاع عن النفس، لتبدأ نادرة حياة جديدة بعد أن خلصت القرية من الطاغية عبد الجبار!!

تحولات غير مناسبة للدراما، وخلطة غريبة، ظهور ثأر لها عند أهل الزوج بعد وفاته، دخولها مع المطاريد وتحولها إلى نموذج أدهم الشرقاوي الذي يسرق الأغنياء ويعطي المطاريد أو الفقراء، ثم استغلال العائلة المنافسة لتحرق مخازن عبد الجبار، ثم تحولها إلى نموذج القائد لثورة القرية على عبد الجبار، وقتلها عبد الجبار على اعتبار قتل الشر، ثم هذا التحول لدى أهل القرية ليكونوا ثائرين على عبد الجبار. خليط درامي غريب، ينتهي بمشاهد قرية جديدة تخلصت من الطاغية، وظني أنها محاولة بائسة لاستنساخ شيء من الخوف لثروت أباظة، ولكن شتان.

هل كان العمل دفاعا عن حقوق المرأة؟، أي امرأة في الصعيد تدرك في ذلك الوقت أن مسالة الأرض مهمة جدا عند العائلات وخاصة الكبيرة منها، والرجل أعطاها مليون جنيه، وهو مبلغ كبير بمعايير ذلك الزمن، ثم الحفيد سيكون محط رعاية وعناية جده.

الأحداث حولت العمل إلى خليط متشابك من أعمال أخرى، لكن ظلت مشاهد النهاية توحي بفؤادة وعتريس الجبار الذي يحرق القرية كل عدة أيام عن طريق رجاله فقط من أجل العثور على زوجة ابنه والأرض!

العمل رغم تماسكه الظاهري إلا أنه عانى كثيرا في بنائه الدرامي.