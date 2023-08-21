نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة في الإكوادور: مزيد من الانسداد السياسي!

عاشت الإكوادور يوم أمس الأحد، انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، لم يتمكّن فيها أيّ من المرشحين الثمانية لمنصب الرئاسة من حسم الفوز منذ الجولة الأولى بالحصول على أكثر من 40% من الأصوات، مع إحداث فارق لايقل عن 10% عن المركز الثاني. وقد كان العنوان الأبرز في هذه الجولة، تأثير الاغتيال السياسي الأخير للمرشح الرئاسي فرناندو فيافسنسيو منذ عشرة أيام، على نتائج الانتخابات، بشكل يُنذر بمزيد من الانسداد السياسي، من خلال تباين الهيمنة على مؤسستي الرئاسة والبرلمان.

قبل عرض التفاصيل، وجبت الإشارة الى أن الفائز في الجولة الثانية، يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، ونواب البرلمان البالغ عددهم 137، سوف يشغلون مناصبهم، بشكل مؤقت حتى مايو/ آيار 2025، نظرا لكونها انتخابات مبكرة، أعلن الرئيس غييرمو لاسو عن إجرائها، بناء على قراره حلّ البرلمان منذ ثلاثة أشهر، استباقا لاتفاق أغلبية البرلمان على عزله في ذلك الوقت لأسباب شرحناها في مقال سابق.

تواصل الأزمة

ويبدو أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الحالية، أكّدت أن الأزمة بين البرلمان والرئاسة التي استمرت سنتين، منذ تولي الرئيس لاسو الرئاسة، سوف تتواصل، بشكل لايوحي بأي بوادر انفراج سياسي. حيث حصلت المرشحة للرئاسة لويزا غونزاليزعن تيّار الرئيس اليساري الأسبق رافاييل كورّيا، على المركز الأول كما كان متوقعا، لكن بنسبة 33%. في المقابل، توزّعت بقية النسبة بين باقي المرشحين الذين أجمعوا على خطاب التصدي لها، على غرار الانتخابات الماضية في فبراير 2021. وهو مؤشر قوي على هزيمتها في الجولة الثانية. في المقابل، حصل حزب “ثورة المواطنين” الذي تنتمي إليه على مايقارب 40% من مقاعد البرلمان، كما كان عليه البرلمان المُنحلّ، وبالتالي فإنه سيبقى رقما صعبًا، على الخصوم، وبالتالي فإن التواصل بين المؤسستين سيشهد مزيدا من الأزمات، الله أعلم بمآلاتها.

أمّا المركز الثاني في انتخابات الرئاسة والأكثر حظا في الفوز في الجولة القادمة، فقد مثّل المفاجأة، حيث فاز اليميني دانييل نوبوا على حوالي 24% من الأصوات، داحِرًا بذلك، المرشحين الذين كانوا أكثر حظا منه في استطلاعات الرأي، على غرار أوتو سونينهولزنر نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي السابق ياكو بيريز والمرشح الملقب برجل القبضة الحديدية جان توبيك. ورغم أن نوبوا كان نائبا في البرلمان المنحل، إلا أن شهرته، تتأتّى من اللقب الذي يحمله، حيث يُطلَق والده ألفارو نوبوا لقب “امبراطور الموز”، ويعتبر أغنى رجل في الإكوادور، فهو يملك 124 شركة، موزعة على 50 دولة، ويتولى ابنه دانييل إدارة جزء من امبراطوريته. إضافة الى أن نوبوا الوالد، ترشح خمس مرات سابقة لرئاسة الإكوادور، وصعد الى الجولة الثانية أمام الرئيس الأسبق كورّيا في 2007.

المثير للفكاهة

في الحقيقة، ترتبط صورة نوبوا الوالد في عقول الإكوادوريين، في العشرية الأخيرة بالشخصية المُثيرة للفكاهة والتندر، حيث أُصيب الرجل باضطراب عقلي وأصبح يظهر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع تهريجية مُستحبّة، جعلت الناس يضحكون من قلوبهم، مع مراعاة الشفقة والطمع الدائم في كرمه العشوائي. غير أن آداء ابنه الرصين والمتمكن من المواضيع المطروحة خلال المناظرة بين مرشحي الرئاسة، كسر صورة الابن المدلل السطحي، وكشف عن شخصية فاحشة الثراء ومجتهدة وطموحة في نفس الوقت. وكان من الواضح أن نوبوا الابن كان يخطط بتركيز ممنهج للوصول الى هذه المرحلة، حيث حرص خلال شغله مقعد في البرلمان المنحل على عدم فتح أي جبهة ضد أي حزب، وبدا هادئا طوال تلك المدة.

لكن مهما بدت مميزات هذه الشخصية، فإن الجانب القاتم من صورة شخصية والده في مجال الأعمال لايمكن إغفالها، فالرجل وأسرته التي تدير امبراطوريته، متهمون بقضايا “الاستعباد البشري” في مزارع الموز التي يملكونها، بشهادة منظمات دولية، بالإضافة الى قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال.

أمّا المركز الثالث الذي جمع حوالي 16% من الأصوات، فقد فاز به كريستيان زوريتا، خليفة المرشح الغائب الحاضر، فرناندو فيافسنسيو، الذي تمّ اغتياله قبل عشرة ايام على موعد الانتخابات، في جريمة مثيرة للاستغراب. وبهذا يكون قد تقدم مركزين، بناء على نتائج استطلاعات الرأي قبل جريمة الاغتيال. لكن المثير أيضا أن التحالف الهش للحزبين اللذين اتفقا على ترشيح فيافسنسيو للرئاسة، وفي سابقة غير متوقعة بالمرة، تمّ تأكيد فوزه بـالمركز الثاني في البرلمان من خلال الحصول على 20% من المقاعد، بعد فرز 85% من الأصوات. لكن يبدو أن الخلافات بين الحزبين التي لم تخف عن الإكوادوريين، بلغت ذروتها وأدّت الى فك التحالف رسميا ثلاث ساعات فقط من إغلاق مراكز الاقتراع.

في الحقيقة، لم تكن التوقعات بأن يبلغ مستوى التعاطف مع المرشح فيافسنسيو الذي تمّ اغتياله، من خلال التصويت لخليفته وللتحالف الذي يمثله، أن يبلغ هذا المستوى، لكن الأرقام فاقت التوقعات. ومن المحتمل جدا، أن يصوّت هؤلاء لدانييل نوبوا في الجولة الثانية، انتقاما من المرشحة اليسارية غونزاليز، التي اعتبرها فيافسنسيو ممثلة خصمه اللدود، وروّجت اللجان الالكترونية المحسوبة على اليمين، لمسؤولية زعيمها كورّيا في تدبير جريمة الاغتيال، دون الاستظهار بأي دليل.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأسبق كورّيا، أن اتهامه “زورا” بتدبير جريمة اغتيال، هي حيلة لاستقطاب عقول الناخبين البسطاء. ولم يستبعد أن يكون المسؤول عن التخطيط لهذه الحيلة، هو اليمين الذي ضحّى بشخصية فيافسنسيو الشعبية، لتحقيق الفرصة الأخيرة لحرمان مرشحته غونزاليز من حسم فوزها منذ الجولة الأولى، وقال في تصريح له الأسبوع الماضي لقناة فرنسا 24 “اليمين هو المستفيد الوحيد من فيافسنسيو ميّتا، أكثر منه حيّا”.

مهما تكن نتيجة الجولة الثانية يوم 15 أكتوبر/تشرين الثاني القادم، فإن المؤكد من خلال نتائج هذه الجولة، هو تلاشي مفهوم الصلابة لدى الأحزاب في الإكوادور، باستثناء حزام الرئيس الأسبق كورّيا. حيث أن أغلب المرشحين كانوا في حاجة الى تكوين تحالفات لكسب أكثر عدد من الأصوات، إضافة الى أن مكونات التحالفات أيضا، هي أحزاب أعرقها لم يبلغ العشر سنوات من النشاط الفعلي. أمّا الملاحظة الثانية فهي الغياب الفاقع لحزب الرئيس الحالي، الذي فضّل عدم الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، بدعوى إعادة ترتيب البيت الداخلي، لكنها في الحقيقة خطة لستر حقيقة الإفلاس السياسي، التي ستنكشف لامحالة في انتخابات 2025.