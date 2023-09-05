الداعية أمير منير.. وأبلكيشن “العمرة الديليفري”!

على طريقة الوجبات الديليفري أو التيك اواي، صارت “العُمرة” مُتاحة الآن..

هكذا راح واحد من دُعاة آخر الزمان الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يبشرنا، ويروج لـ “تطبيق إليكتروني” أو أبلكيشن؛ يتيح لك أداء العُمرة وأنت قابع في مكانك، نيابة عن شخص متوفي، أو عاجز، أو مريض مرضا لا شفاء منه. “العُمرة الديليفري” مقابل أربعة آلاف جنيه فقط (125 دولار تقريبا) بعد التخفيض.. يا بلاش..

إنها مٌتاحة على “التطبيق”، ويُسمى “عُمرَة البدل” والذي يروج له الداعية، ويُدار من مكة المُكرمة، وله حساب على منصةX (تويتر سابقا)، ويقوم بها أشخاص مقيمون هناك، ويمكن لطالب الخدمة مشاركة مشاهد تأدية العمرة (بث مُباشر). هذه الخدمة يحصُل عليها طالبها، دون أن يغادر مقعده، وله الاختيار بين ثلاثة أصناف من هذه “الُعُمرة”.. رمضانية، مقابل نحو ثمانية آلاف جنيه (250 دولار)، والثانية في غير أيام رمضان بمبلغ خمسة آلاف ومئة جنيه، والثالثة “عُمرة عاجلة”، وهذه تتكلف نحو عشرة آلاف جنيه.

الساحل الشرير وفنانات مهرجان الجونة

الداعية هو “أمير منير”، لا يتبع وزارة الأوقاف ولا أي جهة دينية رسمية، وهو يمنح طالب الخدمة كودا للخصم بنسبة 35% من الأسعار المُعلنة على تطبيق “عُمرة البدل”، بالتعاون مع أصحاب التطبيق (حسب إفادته هو نفسه). “منير”، لديه صفحة على موقع فيس بوك يتابعها أكثر من ثمانية ملايين مُتابع، وقرابة الثلاثة ملايين على موقع يوتيوب.. يصف نفسه على صفحاته، بأنه دكتور صيدلي، وأنه يُقدم: “فيديوهات دينية شبهنا.. بلُغتنا.. بطريقتنا.. احنا الشباب”، وأن الدين مسؤولية الجميع. منير، دائم الاشتباك مع القضايا المُثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق له في فيديوهات على قناته، تناول الساحل الشمالي “لشرير” بالنقد، وكذلك فساتين الفنانات في مهرجان الجونة، وقضايا مشابهه.. كما أنه كثيرا ما يدعو متابعيه للتبرع لأعمال الخير التي تقوم بها جهات معينة، ويُنسب إليه التسويق إعلانيا لدورات تنمية بشرية، وغيرها.

علماء أزهريون.. وسيلة لجني المال وبدعة

فيديو “الداعية أمير منير” الترويجي للتطبيق، صدم الكثيرين، وأقام الدنيا ولم يقعدها، طوال يوم أمس (الاثنين)، خاصة وأنه يحظى بشهرة واسعة ومشاهدات عالية، وأنهال عليه الهجوم بمواقع التواصل الاجتماعي، والفضائيات والمواقع الصحفية. المنصات الإعلامية استضافت “علماء دين أزاهرة”، للوقوف على رأي الشرع، وقد استنكر غالبيتهم الفكرة، واستهجنوها، كونها تنتقص من شعائر دينية وتتحول بها إلى وسيلة لجني المال.. كما اجمعوا على أن الأصل هو سبق الشخص بالحج أو العُمرة عن نفسه أولا، ثم يمكنه القيام بها نيابة عن غيره القعيد أو المريض الذي لا يُنتظر شفاءً، أو المتوفي.. أما استئجار شخص آخر فهو بدعة. مع اشتداد الهجوم على أمير منير، قام بحذف الفيديو التسويقي لعمرة البدل، من صفحاته، ونشر بوست على فيس بوك تبريرا، وحشدا للأدلة على سلامة موقفه، وأن التطبيق يتيح لأي شخص تأدية العمرة عن أحبابه بمبلغ بسيط. ودافع منير عن نفسه، في مواجهة المنسوب إليه، بأنه لا ضير، ولا جريرة إن تقاضى أموالا مقابل الإعلان عن التطبيق، وأنه لو كان يبحث عن الأموال، فآلاف الدولارات مُتاحة له من المشاهدات بالملايين لقناته وصفحاته. الداعية مُنير، مارس الخدع لمتابعيه.. قدم إعلانا (يبدو مدفوعا) عن تطبيق “عمرة البدل”، مُتخفيا تحت ستار الدعوة، فالفيديو إعلاني، مصحوبا بتخفيض (أسلوب ترويجي)، تربحا باسم الدين. الفيديو يستغل فيه “منير” ترخيص الشرع بالإنابة في العمرة أو الحج، وتطويع الأحاديث النبوية وتوظيفها في هذا الصدد لخدمة الإعلان، تسويقا لـ “التطبيق” لدى متابعيه، باعتباره متوافقا مع الشرع

الانحراف بالتفسيرات والأحكام الشرعية

أبلكيشن عمرة البدل، وتسويق منير له، يطرح قضية أخلاقية بالغة الخطورة، تتمثل في الاستغلال المادي للدين، وتوظيفه للتكسب وتحصيل الأموال، خداعا للتواقين إلى مرضاة الله، وخيانة للأمانة والثقة التي يوليها المتابعين للداعية، تضليلا لهم، والإيقاع بهم في حبائل النصب والاحتيال. هذه السلوكيات وأشباهها، انحرافا بالتفسيرات والاحكام الشرعية، على شاكلة هذا التطبيق الإليكتروني للعُمرة، تُصيب المتابعين للداعية بالإحباط، حال انكشافها، فتتشوه لديهم المفاهيم والمعاني الدينية، وقد ينفر البعض ابتعادا عن الدين نفسه. “ذلك أن “الجمهور”، غالبا ما يقع في الخلط والدمج بين الدين، والداعية الديني الذي استحوذ على ثقته، لا سيما، محدودو التعليم والثقافة، الذين لديهم القابلية للانقياد والاستهواء، وهم كُثر في مجتمعنا نتيجة انتشار الأمية، أو نقص كفاءة التعليم الذي نالوه. التكسب من الدين، هو مرض تاريخي، عابر للأديان، ويحدث كثيرا، وهو منتشر في بلادنا، في صور كثيرة.. منها، مثلا، استغلال حاجة “المسلمين” للزكاة عن أموالهم، فتتلقفهم بعض الجمعيات أو الدُعاة الذين يلحون بالتبرع لأعمال الخير أو الفقراء، أو بناء المساجد، أو تحفيظ القرآن، فيسارع الناس إلى التبرع، دون دراية إن كانت أموالهم ستذهب فعليا إلى الفقراء، وأعمال الخير، أم لا.

علينا الحذر من الوقوع في شباك الدُعاة الذين يتربحون من العمل الدعوى سواء كان هذا التربح ماديا، على غرار القضية المطروحة، أو خدمة لأغراض دعائية أخرى، سياسية أو اجتماعية، أو تزلفا لصاحب جاه أو منصب، فأمثال هؤلاء الدعاة أخطر على الدين والمجتمع من أعتى الخصوم. الواجب على أهل الاختصاص من علماء الدين، والدعاة الحقيقيين، ووسائل الإعلام، ملاحقة هؤلاء الذين يتلاعبون بالدين أو يستغلونه لمصالحهم الشخصية، وتسليط الضوء عليهم وتفنيد مغالطاتهم واكاذيبهم، ببيان الأحكام الصحيحة وإظهار الوجه الحقيقي المُشرق للدين.