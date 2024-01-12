صمود غزة يكشف قناع الشرق والغرب

لا خلاف في أن العدوان على قطاع غزة كشف القناع عن العالم، شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا، حتى المختلفين مع غزة يدركون ذلك، والمنحازين لدولة الاحتلال يعلمون ذلك، هو قناع الزيف، توارت خلفه ولسنوات طويلة عقول متخمة بالعنصرية البغيضة، قلوب يكسوها سواد الطائفية، أحقاد في الغرب لا طائل لنا بها، في المقابل خضوع في الشرق لم يستطع التمرد عليه، سادية أمريكية تاريخية، يقابلها استسلام في الشرق دون مبرر، الصهيونية العالمية تمعن في سفك دماء العرب، التخاذل على الجانب الآخر في أسوأ حالاته، كلها حقائق ثابته، إلا أن القناع حينما سقط بفعل المقاومة الفلسطينية وصمود أهل غزة، ظهرت السوءات على حقيقتها دون رتوش.

انكشاف الغرب

لم يعد بمقدور الغرب أن يحاضر لنا عن الأخلاق وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، كما لم يعد بمقدور الشرق رفع راية العزة والفداء والتضحية شعرًا ونثرًا، ليس هناك من هو أفضل من الآخر، هم ظهروا على حقيقتهم، ونحن كنا أكثر وضوحًا، الغرب الاستعماري والشرق المنبطح على طريق واحد للمرة الأولى، لا يستطيع أحد أن يزايد على الآخر، الضحايا في معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، في وضح النهار تستخدم القوى العظمى حق النقض “الفيتو” في مواجهة مشاريع قرارات تطالب بوقف العدوان، في الوقت نفسه يطالبون بتسهيل إيصال المساعدات إلى من هم تحت القصف.. قمة الملهاة!

ربما كان انكشاف هذه الحالة من النفاق والتخاذل، هو إيجابية الحرب الوحيدة، التي آن لها أن توضح للعامة حقيقة ذلك العالم المخادع، الذي صدعنا بأحاديث الأخلاق والمساواة وحوارات الثقافات والأديان، وغير ذلك من كثير، ذهب أدراج الرياح في فضاء غزة الصامدة، مع استهداف الصحفيين، والأطقم الطبية، ورجالات الدفاع المدني، وخطف الأطفال الرضع، وقصف مخيمات النازحين، وغير ذلك من كثير يندرج تحت عناوين الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري، في عودة واضحة إلى عالم الديناصورات وشريعة الغاب.

ما يعنينا هنا، هو أن العالم العربي أمام منعطف تاريخي على قدر كبير من الأهمية، يستطيع من خلاله الآن الفرز بين الغث والسمين في العلاقات الدولية، ويستطيع التحرر بصدق، والخروج من عباءة التبعية والموالاة إلى عالم الحرية والكرامة، لم يعد هناك ما يسمى بالقوى الكبرى، فقد داستها أقدام حماس، كما لم يعد هناك ما يسمى بالبلدان المتحضرة، فقد تلطخت بدماء أطفال غزة، أيضًا لم تعد هناك مؤسسات دولية أو أممية أو حقوقية، بعد أن ضربت دولة الاحتلال بها وبقراراتها عرض الحائط.

الآن وبدون أية مبالغة، تسقط كل الحكومات الغربية وقبلها الأمريكية في استطلاعات الرأي أمام شعوبها، وقبلها سقطت حكومة الاحتلال ليس في استطلاعات الرأي الداخلية فقط، بل في قراءة واستيعاب العالم الخارجي للقضية الفلسطينية بشكل عام بعد 75 عامًا من الغش والتدليس والتزييف، كما سقطت، وهو الأهم، أسطورة الدولة الديمقراطية والجيش الذي لا يقهر، ويتوالى السقوط بفعل مقاومة الشعب الفلسطيني كلما طال أمد العدوان بدعم من قوى الاستعمار والابتزاز، بالسلاح تارة، وفي المحافل الدولية تارة أخرى.

لنا أن نتخيل، بعد سقوط أكثر من 23 ألف شهيد من المدنيين، أن نسمع من واشنطن من يعلن رسميًّا أنه لا توجد أدلة على استهداف المدنيين، وبعد سقوط 109 شهداء من الصحفيين، نشاهد من يعلن أنه لا يتوافر دليل على استهداف الصحفيين، وبعد هدم 80% من المنازل والمنشآت في قطاع غزة، نرى من يعلن أن إسرائيل تتحرى الدقة في القصف بحكم أن لها سجلا كبيرا في الحروب، وبعد ارتكاب نحو 2000 مجزرة في حق السكان الآمنين يخرج علينا من يعلن أن المحتل في حالة دفاع عن النفس!!

عدالة الغرب

هذه هي عدالة الغرب، التي تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أن الصراع سوف يظل مستمرًا، ليس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقط، وإنما هو مستمر بين الشرق والغرب، ما دامت هذه العقول هي التي تحكم، وهذه الأفكار هي التي تسود، هذا السلوك الغربي الطائفي والعنصري البغيض هو الذي يولد العنف ويخلق جماعات التطرف، وهو ما نتوقعه الآن وفي المستقبل، سواء انتهت هذه الحرب أم استمرت، ذلك أن عقلية الاستعمار هي الفاعلة في مجريات الأحداث، حتى وإن تحدثوا بغير ذلك.

أما على صعيد القضية الفلسطينية، فقد كشف القناع عما هو أكثر من العنصرية والطائفية، مع دعم دولة الاحتلال بالسلاح، على الرغم من ذلك الاستخدام المفرط في القتل، وهو ما يؤكد أيضًا أن منطق القوة هو الذي سوف يحكم الصراع في نهاية الأمر، والقوة الفلسطينية هنا هي قوة الموقف، وعدالة القضية، في مواجهة قوة السلاح، وبقراءة التاريخ نتأكد أن أصحاب الحق ينتصرون دائمًا وأبدًا، والشواهد جميعها فيما نحن بصدده تؤكد ذلك.

لكنه في كل الأحوال، كان يجب على الشرق أن يعي مبكرًا أن الحقوق لا تأتي طواعيةً، وإنما تنتزع انتزاعًا، وهو ما أدركه الفلسطينيون بعد أكثر من سبعة عقود من المعاناة، وبعد ثلاثة عقود من المفاوضات، وبعد جهود حثيثة داخل الأروقة والمنظمات الدولية، لم تسفر جميعها عن أي تقدم، ذلك أن المحتل في كل مكان لا يفهم أبدًا هذه اللغة أو تلك، ذلك أنه جاء بقوة السلاح، وهي اللغة نفسها التي رحل بها من جميع القارات، إلى أن أصبح الفلسطينيون آخر الشعوب التي ترزخ تحت الاحتلال، بدعم كل قوى الاستعمار والاستكبار في العالم.

على أية حال، قد تكون الأوضاع بالمنطقة مقلقة إلى الحد الذي يخشى معه البعض من تطورها أو تفاقمها بما يصعب السيطرة عليه، إلا أنه في الوقت نفسه يجب أن نعي أن الأوضاع بشكل عام فيما بعد حرب غزة لن تكون أبدًا كما كانت قبلها من كل الوجوه، فنحن أمام عملية مخاض تاريخية، سوف تسفر في نهاية الأمر عن تغييرات كبيرة وعلى مستويات واسعة، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، ذلك أن كشف الأقنعة ليس بالأمر السهل، وهو ما يجعل البعض يركن إلى الباطل، خشية انتصار أصحاب الحق!!

ولله الأمر من قبل ومن بعد.