متى يعود نتنياهو إلى بولندا؟

هذا ليس هتافًا لشاب عربي متحمس يتظاهر في أوروبا بغضب ضد العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة المنكوب، وليست أمنية لامرأة من مخيم جباليا تبيت بخيمة منصوبة من “أكياس النايلون” في شوارع رفح الموحلة، وهي تطارد البرد والأمطار بعد أن تم تهجيرها تحت وطأة القصف الوحشي، وليس توقعًا لمحلل سياسي يتكئ في استوديو الهواء أمام “الكاميرا” في أي فضائية عربية تدغدغ مشاعر المشاهدين، كما كانت تفعل إذاعة “صوت العرب” في ستينيات القرن الماضي عندما كان يسود الشعار الزاعق “سنلقي إسرائيل ومن وراء إسرائيل في البحر”.

ولكن أن يعود “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى بولندا مسقط رأس والده في شرق أوروبا تصور قد يراه بعض الساسة العرب مجرد حلم يعاقر الخيال أكثر منه احتمالًا واردًا قد يحتضن الواقع في أي مرحلة من الصراع العربي الإسرائيلي، لكن هذه العودة سواء كانت احتمالية أو افتراضية هي بالضبط ما حذّر منه رئيس سابق لجهاز الموساد الإسرائيلي، إذا استمر نتنياهو نفسه في منصبه رئيسًا لحكومة الحرب التي تقود الدولة العبرية الآن.

جذور التطرف

يُعد “بنيامين نتنياهو” أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلي يُولد في أرض فلسطين التاريخية، منذ نشأ الكيان الصهيوني عام 1948، فبعد قيام “إسرائيل” بعام واحد استقبل مهاجر يهودي من بولندا وزوجته ابنهما الأصغر “بنيامين” الذي عرف لاحقًا باسم “بن نيتاي” عندما عاش فترة من حياته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث برر تغيير اسمه بأنه أراد استخدام اسم سهل النطق للمتحدثين بالإنجليزية، وهو ما يؤشر لميوله البراغماتية.

التحق “نتنياهو” بجيش الدولة العبرية جنديًا ثم ضابطًا في “وحدات الكوماندوز الخاصة”، وتم استدعاؤه عند نشوب حرب أكتوبر عام 1973 قبل أن يعود لاستكمال الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم يلتحق بالعمل الدبلوماسي ويصل لمنصب مندوب “إسرائيل” في الأمم المتحدة، ثم يعود بعدها لإسرائيل ولاسمه العبري “بنيامين”.

نشأ “نتنياهو” في أسرة يهودية علمانية متشددة، فقد كان والده متخصصًا في الثقافة اليهودية، بينما كان جده لأبيه حاخامًا مؤمنًا بالصهيونية وداعيًا لها، ويعد والده “بن تسيون” من كبار مؤيدي اليمين المتشدد، حيث أسس في سنة 1937 مجلة يمينية متطرفة هاجم فيها سلطات الانتداب البريطاني على أرض فلسطين، وما وصفه بتساهل قادة الحركة الصهيونية مع السكان العرب، حيث دعا لاستخدام القوة ضدهم.

القاتل يفقد مثله الأعلى

في 27 يونيو 1976 اختطف فلسطينيون طائرة تابعة للخطوط الفرنسية كانت متجهة من “تل أبيب” إلى “باريس”، وتوجه بها الخاطفون إلى مطار “عنتيبي” في أوغندا شرق إفريقيا، فتوجهت قوة “كوماندوز” إسرائيلية إلى هناك لتحرير الرهائن واستطاعت بالفعل تحرير معظمهم، لكنها تكبدت عددًا من المصابين، وقتيلًا واحدًا فقط هو “يوناتان نتنياهو” الشقيق الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقًا.

وبسبب مصرع شقيقه الذي كان يعده المثل الأعلى وصاحب التأثير المهم في حياته يشعر “نتنياهو” أن لديه ثأرًا شخصيًا مع الفلسطينيين منذ “عملية عنتيبي”.

المهندس يهدم

قضى “نتنياهو” أكثر من 15 عامًا متفرقة رئيسًا للوزراء حيث يعد بذلك السياسي الأكثر بقاء في السلطة منذ تأسيس الدولة العبرية على أرض فلسطين التاريخية عام 1948.

وبسبب هجوم المقاومة الفلسطينية المسلحة في السابع من أكتوبر الماضي على السياج الحدودي بين قطاع غزة والكيان الصهيوني ومهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستعمرات في ما عرف بعملية “طوفان الأقصى”، فإن نتنياهو الذي حصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية من الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قاد وما زال أكبر عمليات لبناء المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة قد اختار هدم قطاع غزة بالكامل من بيوت ومستشفيات ومحطات ماء وكهرباء ومؤسسات ودور عبادة على رؤوس ساكنيه.

متهور ومسعور

تراجعت شعبية “نتنياهو” بسبب طريقة إدارة رد الفعل العسكري الإسرائيلي على ما حدث في السابع من أكتوبر، وتعالت أصوات كثيرة تطالب باستقالته، وتحميله المسؤولية عن الفشل الاستخباري والعسكري، لكن صحيفة “ها آرتس” نشرت مقالًا تحذيريًا غاضبًا كتبه “يوسي كوهين” الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ألقى فيه باللوم الشديد على “بنيامين نتنياهو” في تحول الرأي العام حول العالم ضد إسرائيل، حيث اعتبر أن “التهور المسعور لبيبي وغانتس قد حولنا في نظر العالم من ضحية إلى مجرمي حرب، ومن أصحاب حق إلى قتلة للأطفال، وهو في تقديري تمامًا ما كانت تحلم به حركة حماس ومحور الشر من خلفها”.

مغامرة يائسة

وبرغم أنه من المعروف على نطاق واسع أن الموساد الإسرائيلي هو المسؤول عن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) في لبنان، إلا أن رئيسه السابق يرى أن “عملية الاغتيال الأخيرة في عاصمة حزب الله كانت آخر مغامرة يائسة لبيبي ولن تكون الأخيرة”، ثم يحذر “إنه يغرق ويأخذنا معه إلى الهلاك”.

العم سام لن يأتي

وهناك علاقة خاصة تربط “بنيامين نتنياهو” بالولايات المتحدة حيث عاش لفترات طويلة هناك وبدأ مسيرته الدبلوماسية في العاصمة واشنطن، كما أنه يتحدث الإنجليزية بطلاقة، ولديه علاقات قديمة منذ سبعينيات القرن الماضي عندما بدأ حياته العملية هناك، وعندما تولى وهو في الرابعة والثلاثين منصب مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة عام 1984، لكن “كوهين” يرى أن التصعيد مع “حزب الله” رهان أخير ومقصود من نتنياهو لجر الولايات المتحدة للمعركة، وفي لهجة صارخة يكرر “الأمريكيون لن يأتوا.. الأمريكيون لن يأتوا”.

“هاجس العودة”

ويرى رئيس الموساد السابق أن ما وصفه بالأخطاء والتقديرات غير المدروسة جعلت إسرائيل لأول مرة منذ عام 1948 في صراع بين الوجود واللاوجود، ثم يصدم الرأي العام الإسرائيلي “ليسمعني اليوم جميع أبناء الوطن. إذا استمر هذا الفريق الحاكم في قيادتنا فنحن عائدون إلى بولندا وروسيا وبريطانيا وأمريكا إذا سمحوا لنا بالعودة أصلًا”.

وفي ما يبدو أنه هاجس متصاعد لدى نخب إسرائيلية يكمل كوهين محذرًا “حين نصحو قريبًا على خبر أن قوات حزب الله قد أصبحت على أبواب عكا، فاعلموا جميعًا أننا عائدون إلى دول الشتات من حيث أتينا”.

ويرى رجل الاستخبارات الذي كان ضالعًا في شبهات وتحقيقات حول قضايا فساد، أن القيادة السياسية تضع مصلحتها قبل مصلحة الشعب اليهودي، وأن إسرائيل تحتاج أن تأخذ قرارات صعبة ومريرة تبدأ بالوقف الفوري للحرب وإعادة الأسرى إلى عائلاتهم حتى لو على حساب إفراغ السجون الإسرائيلية من الفلسطينيين والدعوة إلى انتخابات سريعة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وينتهي رجل الموساد الذي يشتبه أنه تلقي هدايا محظورة عندما كان رئيسًا لمجلس الأمن القومي بنصيحة للقيادة السياسية وهي “أن تتحمل الثمن اليوم وإلا سوف يتحمل جميع أبناء إسرائيل هذا الثمن ولن يبقى من حلم الدولة اليهودية إلا أحاديث الذكريات ونحن نحتسي القهوة على قارعة الطريق في أوروبا”.

ويبدو أن ما حدث يوم السابع من أكتوبر وما تلاه قد أسهم في إحساس الإسرائيليين بالتهديد الحقيقي لأول مرة منذ نشأة الكيان الغاصب، فقد صدر “يوسي كوهين” مقاله بعنوان لافت هو “الخطر الكبير”.

وسواء كان الخطر حقيقيًا أو مجرد مبالغة من رجل استخبارات سابق تحوم حوله الشبهات، فإن مجرد مناقشة احتمالات عودة اليهود لأوروبا وعلى رأسهم “بنيامين نتنياهو” أمر لم يكن ليحدث مطلقًا قبل عملية “طوفان الأقصى”، ولا حتى في أحلام الفلسطينيين الحالمين بالعودة من الشتات.