ملامح الورطة التاريخية الجديدة لليهود

قد تتضمن سياسات الأرض المحروقة والإبادة الجماعية والاغتيالات التي ينفذها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان انتصارا مرحليا يغذي شبق الدم المريض به، ولكنها أيضا حملت في طياتها خطرا استراتيجيا غير مسبوق على كل يهود العالم الذين ظلوا لقرون طويلة يعيشون تحت حماية العالم الاسلامي ورعايته، ثم ورطت الصهيونية اليهود عامة في مقابلة هذا الاحسان بالبربرية.

ومع هدوء رحى الحرب تبدأ الانتكاسة الحقيقية، في الوقت الذي يظن فيه الصهاينة تمكنهم من تحقيق النصر المطلق، ستمثل هذه الإبادة المعين الذي لا ينضب لقرون قادمة لإثارة كل حنق ضد اليهود “عامة”، سواء من قبل المسلمين أو من غيرهم، ويدفع له اليهود المعتدلين مع الصهاينة المجرمين أثمانا فادحة في أوقات السلم، أكثر مما دفعوه في أوقات الحرب، قد تفضي إلى زوال دولتهم بوصفها موطن الداء.

وكما يتذكر اليهود في العالم الانتكاسات الكبرى التي تعرضوا لها على يد نبوخذ نصر والسبي البابلي، والخروج من مصر على علي يد فرعونها، والهولوكوست النازي، واستدروا عطف العالم بها لسنوات، ستتذكر الأجيال القادمة من المسلمين -وهم ليسوا بحاجة لحماية أو دعم من غيرهم- ما فعله الصهاينة بأهل غزة ولبنان، تماما كتذكرهم مذابح الحروب الصليبية والمغولية والحملات الاستعمارية الغربية، والتي جميعها مع ضخامة قوتها ووحشيتها قضت واندثرت في حين بقي في الأرض أصحابها الحقيقيون.

ولعل جوهر الهزيمة الاستراتيجية المستقبلية التي ورطت الصهيونية اليهود فيها يأتي بأن الضحايا وأحفادهم قد لا يفرقون بين اليهودية والصهيونية، لا سيما أن الدولة التي ارتكبت تلك الفظائع هي ذاتها من أعلنت نفسها رسميا بوصفها دولة لليهود في العالم، وبالتالي فإن هذه الفظائع ستؤول مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية إليهم حتى لو كان كثير منهم يدينونها ويرفضونها.

فضلا عن أن هذه الفظائع قدمت برهانا عمليا موثقا للعالم على أنها تمثل نتاجا حضاريا لـ “الثقافة” المتوحشة التي يؤمنون بها والتي طبقوها وقدموها للعالم وتراثه الحضاري متى امتلكوا أدوات القوة والتمكين، وبالتالي فلا معنى للتشدق بالمظلومية مجددا، ولا أن اسرائيل واحة الديمقراطية في خضم من الديكتاتوريات العفنة.

بل أن الورطة تجاوزت الكيان نفسه ولحقت بكل داعميها أمريكا وبريطانيا وألمانيا الذين اضطروا للسقوط معها في ذات المستنقع ظنا منهم أنهم يمكنهم انتشالها.

العود الأبدي

ومن الوهم أن يعتقد الصهاينة أنهم سيظلون هكذا على الدوام في حالة تفوق عسكري، وأنهم يمثلون محور الكون والابن المدلل لقطبه الأوحد، فالإرهاصات التي تلوح في الأفق تؤكد أن العالم يقترب من تغييرات عميقة، تغير أقطابه، فيتغير معه الأبناء المدللون.

وهناك نظريات تنظر لحتمية ودورية التغيير سواء في مجال الجغرافيا السياسية أو تطور المجتمعات أو في حركة التاريخ مثل نظرية “العود الأبدي”، وهي النظريات القائلة بأن الدول مثلها مثل أي كائن حي تقوى وتضعف، وتشب وتشيب، وأنها تولد وتموت.

وكما تمر الدول بدورات متعاقبة من القوة والضعف، وتغير المسميات والحكومات، تبقى الشعوب التي نبتت من جوف الأرض ثابتة بجذورها العميقة، ولا ينطبق الأمر أبدا على شعب إسرائيل لكونه نبتا استثنائيا حملته السفن والطائرات من أصقاع الأرض، فتمدد سريعا فوق أرض لا جذور له فيها، وبالتالي لن يقدر على مقاومة الرياح حتى العابر منها دون دعم خارجي مجهد ومكلف ومستمر، ولسنا بحاجة للتأكيد بأن دوام الحال من المحال.

وبالتالي فإن بقاء هذا الكيان مرتبط أساسا بعبء ثقيل عليه وعلى منشئيه، يتمثل في وجوب العمل ليل نهار، سرا وجهرا من أجل إخماد صحوة ملياري مسلم يشكلون ربع سكان هذا العالم.

والمنطق يقول إنهم قد ينجحون في خداع العالم بعض الوقت، لكن من المحال نجاحهم في ذلك كل الوقت.

الزوال الحتمي

قد تنجح إسرائيل وجماعات الضغط المرتبطة بها وداعموها الغربيون في تأخير نهضة العالم الإسلامي والعربي لفترات من الزمان، ولهم في ذلك أساليب كثيرة، ولكن طبقا لنظريات “العود الأبدي” لابد أن يكرر التاريخ نفسه، وقتها ستتبدل المواقع بين السجين والسجان، والقوي والضعيف، وحينها سيكون قد تحرر المسلمون والعرب من قيود الهيمنة الغربية التي ستكون قد انكسرت لأسباب قد لا تتعلق بهم وحدهم- وذلك لأن المسلمين ليسوا وحدهم من يعيشون في هذا الكوكب- ولكن تتعلق بظهور قوى عالمية جديدة قد يكون المسلمون من ضمنها، بالتالي تصبح إسرائيل حينئذ عارية تماما من كافة أدوات الحماية، ما يسمح للضحية أن ينتقم من الجلاد.

مسألة زوال دولة إسرائيل هي مسألة محسومة عقديا، ليس لدى المسلمين وحدهم بل حتى لدى اليهود أنفسهم، وهو ما جعل حركات دينية يهودية أهمها حركة “الناطوري كارتا” تعتبر ظهورها علامة شؤم على اليهود في العالم وخطر وجودي يتهددهم.