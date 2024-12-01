إشكالية الملف النووي الإيراني بعد “طوفان الأقصى”

ليس من المستغرب تصاعد أهمية الملف الإيراني في ظل الأحداث الملتهبة التي تمر بها المنطقة، وكذلك في ظل معطيات متعددة منها عودة ترمب لرئاسة الولايات المتحدة بأجندة جديدة لم تتضح معالمها كاملة بالرغم من اختياراته لأعضاء حكومته، التي تحمل دلالات سيئة تجاه القضايا العربية، وبين حالة السجال بين الصراع الإيراني الإسرائيلي من جهة، والتقارب الخليجي الإيراني من جهة أخرى، يعود الملف النووي الإيراني ليحمل تهديدا معلنا ومباشرا، واستخدامه للضغط عليها إذا ما حاولت التدخل بصورة مؤثرة في الحرب الدائرة، والرد على سياسة الاغتيالات التي تنتهجها تل أبيب ودفعت إيران ثمنها كبيرا، وليس جديدا استخدام ذلك الملف للضغط على الجمهورية الإسلامية، فقد ظل محل جدل منذ عقود عدة حيث بدأ البرنامج النووي الإيراني منذ سبعينيات القرن المنصرم، ومن المفارقة أنه أطلق وقتها بدعم من الولايات المتحدة ودول غربية عدة في عهد الشاه الإيراني، واستمر العمل عليه حتى قيام الثورة الإيرانية في العام 1979 التي بدلت السياسات الإيرانية داخليا وخارجيا بشكل كلي، ما أثار قلق الغرب من دخول إيران النادي النووي خاصة مع سيطرة الإسلاميين على الحكم.

التحديات والمواقف الدولية

تباينت ردود الأفعال والمواقف الخارجية تجاه المشروع النووي الإيراني خاصة بعد اكتمال البرنامج الباكستاني التي اتخذت موقفا حياديا وحذرا، حيث إنها على علاقات ودية مع دول الخليج، ومع إيران في الوقت ذاته، فلم يكن مقبولا من بعض الجهات أن يتم تمرير برنامج نووي إسلامي آخر.

وكانت إسرائيل من أكثر الدول قلقا، وقد رأت فيه تهديدا مباشرا لأمنها بل ووجودها، وصرحت مرات عديدة أنها لن تسمح بامتلاك إيران له، وتبلور الموقف الأوربي حول الحفاظ على الاتفاق الذي تم مع الشاه محمد رضا بهلوي، والتحكم في البرنامج النووي ليظل في إطار الاستخدام المدني لمنع انزلاق المنطقة لصراع لا قبل لها به، لكن موقف الولايات المتحدة كان داعما كبيرا للموقف الإسرائيلي لتطفو المشكلة والتهديدات كلما ازدادت حدة الصراع بين الطرفين الإسرائيلي والإيراني، وانتهجت واشنطن سياسة فرض العقوبات بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، وعلى الجانب الآخر، ظهر الجانب الروسي والصيني في صورة الداعم وإن اتخذت روسيا موقف الوسيط للحد من التوترات، أكثر من موقف المؤيد، وأما بالنسبة لدول الخليج، فبالرغم من التقارب الخليجي الإيراني خاصة بعد حرب غزة ولبنان، فإن المخاوف الخليجية قد تضاعفت نظرا للحالة المحتقنة التي تمر بها المنطقة عموما، ونظرا لإمكانية استخدام تلك القوة في إثارة الصراعات الطائفية، ودعم الطرف الشيعي في المنطقة، ولذلك فإن إيران تلاقي تحديات كبيرة إن لم تكن قد أنهت برنامجها بالفعل، وأما إن لم تكن قد أنهته فعليها أن تنتهج سياسة التهدئة لبضعة أشهر على الأقل حتى تستطيع إحداث نوع من توازن القوى أمام القوة النووية الإسرائيلية بالرغم من الصعوبات الاقتصادية والتوترات الداخلية التي تمر بها نظرا للإنفاق المتزايد في ذلك المجال.

الملف النووي الإيراني في ظل حالة الاحتقان القائمة

أثبتت سرعة الأحداث الجارية أن الجهود الدبلوماسية في إيقاف الحرب وتقليل حدة الصراع القائم قد فشلت فشلا ذريعا، وأن إمكانية تدخل السلاح النووي ولو بصورة جزئية قائمة، وأن انجرار المنطقة لحرب شاملة قد يتطور بشكل سريع ليمثل تهديدا وجوديا للجميع، لقد أذهل صمود المقاومة الفلسطينية لمدة تجاوزت المواجهات الإسرائيلية العربية من قبل كافة، ولقد كان قادة الكيان يحسبون أن دخول غزة مجرد نزهة قصيرة أو على أعلى تقدير سوف تستمر أيامًا عدة مع القصف الجوي المتوحش، والدخول البري غير الإنساني لتقتل بغير حساب وبدعم غربي كامل على مستويات الدعم كافة اللوجيستي والعسكري والتجاري والإنساني، لكن المقاومة استطاعت أن تصنع حربا وإن كانت غير متوازنة، واستطاعت أن توجع العدو الذي ينتقم من المدنيين والأطفال والنساء، فكان هذا الأداء بالنسبة للكيان هو يعني وجود مساعدة مباشرة من إيران وذراعها في المنطقة والمتمثل في (حزب الله) لحركة (حماس)، ولذلك امتدت الحرب من غزة للحزب، وتم اغتيال بعض قادته، وتأكدت مخاوف إسرائيل من مشروع إيران النووي ليتحول من دائرة التهديد، لحيز التنفيذ، لقد استطاعت إيران وقبل تحقيق أي من طموحاتها النووية، وقبل “طوفان الأقصى” أن تشكل لنفسها خريطة جديدة في المنطقة ببسط نفوذها على مساحات أكبر في اليمن على سبيل المثال، وأن تفرض نوعا من النفوذ أكبر على سوريا ولبنان، وأصبح لها حضور واضح بالرغم من حالة الترقب العربي وخاصة الخليجي، وانعكست نتائج الحرب على الموقف الإسرائيلي ليمتد من مجرد التخوف، لاحتمالية توجيه ضربة استباقية للمنشآت النووية في طهران، ولم تنفِ تل أبيب ذلك، وإنما أعلنته في أكثر من مناسبة وبشكل صريح بأن لديها خططا لضرب تلك المنشآت إذا استشعرت إمكانية استخدامها عسكريا.

احتمالات الملف النووي الإيراني ومآلاته

إننا حين نتحدث عن مآلات ذلك الملف أو احتمالات مساره في حال استمرار العناد الإسرائيلي واستمرار الحرب، فيجب أن نضع في الاعتبار المستجدات كافة بالمنطقة، فعلى سبيل المثال علينا أن نتساءل عن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة منه؟ ثم عن الموقف الروسي والصيني شبه المحايد؟ وهل تستمر حالة الدعم المعنوي دون الدعم المادي بالرغم من التوتر القائم بين الجانبين من ناحية والولايات المتحدة من ناحية أخرى، أم يحدث نوع من الدعم الأكبر من روسيا والصين لإيران لإحداث توازن قوى في المنطقة تدعم الجانب الشرقي في حالة نشوب حرب مع المعسكر الأمريكي التي تتزايد احتمالاتها كل يوم؟ وفي هذه الحالة فسوف يكون من الصعب على أمريكا وإسرائيل عرقلة المشروع الإيراني أو وقف دخوله المجال العسكري، وهناك احتمال آخر إذا استمرت الحرب والاستنزاف اليومي للقدرات الإسرائيلية بالرغم من الدعم الغربي الكامل، من أن تستغل إيران الأوضاع الدولية وحالة اللا سلم واللا حرب في تطوير برنامجها قبل اتخاذ أي رد فعل إسرائيلي، وبذلك تكون في حاجة فقط لمزيد من الوقت الذي يحتمل أن يكون في أشهر معدودة للوصول إلى تحقيق طموحها النووي، ومن الاحتمالات أيضا أن يزداد الضغط الدولي على طهران لاحتواء برنامجها، أو يتطور الأمر لضربة عسكرية مجمعة وموسعة، وشخصيا أرى أن إيران تدير الأزمة ببراعة سياسية لكسب الوقت اللازم لاستكمال مشروعها، وأما الاحتمال الأخير فما زالت هناك إمكانية للضغوط الغربية على إيران في وقف استخدام برنامجها النووي على الاستخدام السلمي والمدني وتوليد الطاقة كما أعلنت أراد منها المجتمع الدولي، فهل تنجح إيران في تسكين المجتمع الدولي لاستكمال مشروعها بمساعدة روسية صينية، أم أن على تل أبيب تدارك الأمر وعدم انتظار قدوم ترمب لتقوم بتوجيه ضربة إسرائيلية لها قبل فوات الأوان؟ هذا ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة.